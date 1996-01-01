Конфуций зовет в гости

Недавно в Москве завершила работу международная туристическая выставка, в которой активно участвовали китайские турфирмы. Большой интерес вызвала презентация туристических возможностей провинции Шаньдун, расположенной на восточном побережье КНР. Прекрасные видеоматериалы и буклеты на хорошем русском наглядно продемонстрировали, что в провинции есть, что посмотреть, и где отдохнуть.

После Москвы делегация провинции провела серию презентаций в Санкт-Петербурге, Красноярске, Иркутске, Хабаровске и перед возвращением на родину - во Владивостоке.

Для начала приморцам предложили познакомиться с двумя маршрутами. Это путешествие по местам "боевой славы" Конфуция и отдых "на райских золотых пляжах" Циндао, Яньтая, Вэйхая и Жичжао.

Один из величайших философов мира вырос в Цюйфу. Там сохранилась его молельня, усадьба и множество других реликвий, связанных с его именем. В мире более 130 институтов, где изучают конфуцианство, а в прошлом году их ряды пополнил факультет конфуцианства в ДВГУ.

Интересно, что приморские туристы до провинции Шаньдун пока практически не добираются, а вот наши соседи из Хабаровского края и Амурской области дорогу на Шаньдун уже освоили, хотя в целом российских туристов там все-таки мало, а вот в других странах местные красоты и уровень сервиса уже хорошо оценили. Но, думается, положение изменится в самом ближайшем будущем. Комитеты по туризму Приморского края и провинции Шаньдун подписали соответствующее рамочное осглашение.