Вся правда о помаде

- Недавно купила помаду - "сверхстойкую", как её рекламируют. Стали с другом целоваться, когда она была на моих губах, и оба ощутили во рту горький вкус. Я засомневалась, а вдруг такие помады вредные для организма? - Надежда Л.

Судите сами, какое химическое ассорти наносят женщины па свои губы: жиры, масла (чаще касторовое); воски (в основном пчелиный); антиокислители; красители; парфюмерную композицию. Всё перечисленное входит и состав губных помад. Но, по информации Центра независимых потребительских экспертиз, только некачественная помада, а также помада с истекшим сроком хранения способна вызвать неприятные ощущения: от прогорклости вкуса и сворачивания на губах до аллергических реакций. Солидные косметические фирмы не позволяют себе халтурить, используя натуральные компоненты и лишь крайне редко - синтетические, но качественные. Поэтому покупать помаду нужно только известных косметических компаний и обязательно в магазинах, а не на рынках.

Об отравлении вообще неуместно говорить, потому что даже испорченная губная помада не содержит токсичных ингредиентов в таких пропорциях, чтобы opганизму был нанесён вред. Впечатляюще могут выглядеть лишь цифры исследований, которые провели американские ученые, установив, что одна женщина за свою жизнь "съедает" в среднем 15 кг помады, а мужчина - от 3 до 5. К последним "губнушка" попадает в организм через поцелуй. Но такие разовые микродозы, как и ежедневное нанесение женщинами помады на губы, безвредны.

Самым негативным последствием от суперстойких помад может быть лишь шелушение и припухание губ, потому что в их составе небольшое количеством масел.

Хотя на самом деле настоящих стойких помад в природе нет. Результаты тестирования выявили, что лишь некоторые марки способны держаться на губах около 8 часов... если женщина не ела, не пила, не целовалась. Кстати, стойкую помаду рекомендуется использовать на пару с гигиенической, чтобы смягчать ее суровый эффект.