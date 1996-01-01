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Субаренде поставят заслон
Возможно, уже в скором времени во Владивостоке арендаторы муниципальных помещений не смогут сдавать их в аренду. Законопроект, предусматривающий подобный запрет, уже принят депутатами гордумы в двух чтениях.
На прошлой неделе у этого документа были все шансы быть принятым в третьем чтении, однако депутаты решили не торопиться и учесть предложения по внесению возможных поправок. Как сообщили в пресс-службе гордумы, речь идет о выработке правил сдачи в аренду.
Арендная проблема актуальна во Владивостоке уже несколько лет. Во-первых, все арендные платежи не относятся к налоговым поступлениям, поэтому 100% идут в городской бюджет. Во-вторых, большинство арендаторов заключили долгосрочные договоры на помещения во времена КОПЫЛОВА, а то и ЧЕРЕПКОВА, однако размер арендной платы ни разу не менялся. Что соответственно привело к потерям бюджета Владивостока. В третьих, часть арендаторов просто не считает нужным платить за аренду, при этом они активно сдают помещения в субаренду.
Возможно, именно эти причины заставили некоторых депутатов предложить вынести сдачу помещений в аренду на аукционы.
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