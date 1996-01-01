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Альтернатива коттеджам?
Деревянные дома быстрой сборки, изобретенные инженерами Дальневосточного государственного технического университета (ДВГТУ), по мнению авторов, помогут дешево и эффективно решить жилищную проблему. Российское ноу-хау уже вызвало интерес в соседней Японии.
Один такой дом - при условии, что фундамент уже готов, - собирается за две-три недели. Модель самой скромной сборки: два этажа, общая площадь каждого - 64 кв.м. На первом этаже кухня и гостиная, на втором - три спальни. Гарантия эксплуатации, по заверению разработчиков, - 50 лет в условиях сурового климата, дом способен выдержать землетрясение силой 9 баллов. Стоимость квадратного метра (без учета подвода инженерных сооружений) - $450-500. В случае внутренней декоративной отделки (т.н. элитный вариант) - $900-1000.
Базовые элементы, из которых состоит дом: брусья, балки, перекрытия и другие конструкции, а также оборудование для их производства, - созданы по технологиям инженеров Научно-учебно-производственного центра "Деревообработка" ДВГТУ.
Работы начались два года назад на средства научных грантов государственных и частных фондов. Сегодня у НУПЦ "Деревообработка" ДВГТУ семь патентов на различные конструкции для быстрого деревянного домостроения, еще семь - находятся в стадии утверждения.
"Наши исходные конструкции можно уподобить кубикам конструктора "Лего". Из них также можно быстро складывать самые различные по дизайну жилые сооружения, вплоть до шарообразных, - рассказывает директор и идейный вдохновитель центра "Деревообработка" Юрий ЯЦЕНКО, - все соединения и разъемы уже с точностью до миллиметра подогнаны друг к другу заранее. Мы отказались от распространенного на Западе европейского бруса и изобрели свой, как считаем, более надежный. При изготовлении базовых элементов и блоков обычно используем в качестве материала такие породы дерева, как ель, пихта, кедр, прессованную древесину германского производства, суперстойкие лакокрасочные покрытия и клеевые соединения".
НУПЦ "Деревообработка" предлагает потенциальным инвесторам четыре вида продукции в рамках быстрого деревянного домостроения: "Доступное жилье", "Элитное жилье", "Муниципальное жилье", "Модернизация пятиэтажных зданий с плоской крышей".
Увы, но пока ни один из вышеназванных проектов не воплотился в жизнь. Конструкции, из которых будут создаваться дома быстрой сборки, изготовлены в единичных экземплярах. Чтобы наладить серийное производство, НУПЦ "Деревообработка" нужно запустить свое оборудование, размещенное на площадях дружественной компании - ООО "Новоком", и обеспечить его квалифицированными кадрами. Все это, по информации Юрия Яценко, будет реализовано ближе к маю этого года.
А между тем ноу-хау от светлых российских голов уже заинтересовались японские бизнесмены. Представители многопрофильного концерна "Мицуи" в начале марта посетили Владивосток, чтобы подписать с УНПЦ "Деревообработка" протокол о намерениях в области научно-технического сотрудничества. Как заявил ДДГ "ЗР" представитель Института стратегических исследований "Мицуи" Сюисукэ НАКАГАВАРА: "Мы прилетели с Хоккайдо, одного из самых холодных островов Японии, и то, что предлагают ваши инженеры, представляется нам очень выгодным и перспективным в плане улучшения жилищных условий для многих японцев - жителей этого острова".
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