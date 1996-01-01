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Стройиндустрия явно озадачена

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Вероятный форум стран АТЭС в 2012 г., создание в районе б. Муравьиная одной из четырех игорных зон России, предварительно обозначившееся строительство нефтеперерабатывающего завода - все эти проекты в совокупности определяют необходимость в ближайшие несколько лет значительно увеличить объемы строительства. Общая стоимость всей программы строительства, складывающейся на ближайшие годы, оценивается в сотни миллиардов рублей.

Кто обеспечит прирост?

Обеспечить этот прирост, прежде всего, должны предприятия промышленности строительных материалов. Судя по статистике, их в крае насчитывается более двухсот. А работают на них около 6,8 тыс. человек. В общей структуре промышленности края доля стройиндустрии составляет около 4,4%. Эта доля несколько снизилась по сравнению с прошлым годом (4,6%), но исключительно за счет того, что другие отрасли развивались в минувшем году более быстрыми темпами.

Стройиндустрия Приморья является на сегодняшний день лидером отрасли по ДВФО. Часть продукции идет в другие регионы - по результатам 2006 г. это около 43% цемента, 19% асбоцементных труб, 46% асбоцементных листов, 19% теплоизоляционных материалов, 52% пластмассовых труб с полиуретановой изоляцией и пр. Но за пределы РФ экспортируется только около 0,9% выпускаемого клинкера.

В то же время Приморье ввозит многие строительные материалы из других регионов и из-за рубежа. При этом наметился явный дефицит отдельных "позиций", которые до Приморья уже не доходят, потому что оказываются востребованы в других регионах, где идет интенсивное строительство.

Однако несмотря на все положительные предпосылки для развития стройиндустрии в Приморье, эта отрасль сегодня находится в нелегкой ситуации. Если в 2003 г. прирост объемов производства составил более 18%, в 2004 г. - около 14%, то в 2005 снизился на 1,7%. Минувший год, правда, вновь оказался в "плюсе" - прирост объемов производства составил 5,3%.

Из основных строительных материалов существенным можно назвать прирост лишь по цементу - на 9,3% - с 750,8 тыс. тонн до 820 тыс. Выпуск стеновых материалов вырос на 5,7%, до 35 млн шт. условного кирпича. Что же касается непосредственно кирпича, то его выпуск остался практически на том же уровне, что и в прошлом году - около 21,6 млн шт.

Зато потребность в нем, особенно в качественном лицевом, у строителей края растет сумасшедшими темпами. Существенно уменьшился выпуск конструкций и деталей из сборного железобетона - со 144,1 тыс. куб. метров до 120 тыс.(впрочем, его в последнее время заметно вытесняет монолит). И даже нерудных стройматериалов было произведено на 4,3% меньше, чем в 2005 г., - 2,55 млн куб. м.

Таким образом, можно предположить, что резервы быстрого роста выпуска строительных материалов и конструкций в крае уже на исходе и, чтобы получить от стройиндустрии необходимый прирост физобъемов, потребуются дополнительные усилия.

К сожалению, в крае нет целевой программы развития этой отрасли, которая позволяла бы более эффективно общими усилиями поднимать ее с "колен".

Надо отметить, что сама потребность в строительных материалах и конструкциях формируется спонтанно и в основном по прошествии нескольких месяцев с начала года. Пока не прояснится ситуация с бюджетным финансированием и не пройдут тендеры на строительство и т.д. - предприятия стройиндустрии не видят "года".

Главная нагрузка на предприятия ложится на благоприятные летние и осенние месяцы, когда, например, штучные стеновые материалы уходят влет и их уже не успевают выпускать под потребности. В общем, может оказаться, что не за горами ситуация, характерная для "строек социализма", когда на объектах рабочие часто простаивали из-за задержек с кирпичом, железобетоном, раствором и пр.

"Аврора" - в лидерах

Лидером стройиндустрии края был и остается владивостокский завод "Аврора". Его основная продукция - это комплекты деталей КПД 83-й (теплой) серии. В прошлом году завод произвел деталей для 61 тыс. кв. метров жилья - это на 4% больше, чем в 2004 г., или на 28%, чем в "провальном" 2005 г. Мощности по производству деталей КПД были востребованы примерно на 50%.

Этот год начат успешно, и загруженность предприятия поднялась до 60%. Однако генеральный директор ОАО "Аврора" Виктор СЕМЕНОВ очень осторожен в оценках перспективы предприятия на этот год. Он считает, что в лучшем случае удастся дать для стройки деталей на 70-80 тыс. кв. м жилья.

Среди основных потребителей продукции завода - ЗАО "ДВ "Стройсвязькомплекс" и ВМСУ ТОФ. Недавно к ним присоединился "Дальэнергоспецремонт", начавший строительство нового здания по ул. Тобольской.

Конечно, основные надежды возлагаются на продолжение строительства еще двух очередей "Лесного квартала" в районе Второй Речки. Там должно быть построено в общей сложности еще 59 10-этажных блок-секций. Возможно, увеличит свой заказ на этот год УКС ТОФа, если согласует в столице замену строительства на ул. Давыдова пятиэтажек 121-й серии на 10-этажки 83-й.

Гипотетически могут "проснуться" застройщики в Находке и тоже заказать дома этой серии. Поставка их в другие города, которая также практиковалась в прошлом, пока не планируется. Сейчас 1 куб. м деталей для панельного дома 83-й (теплой) серии стоит 13 229 руб. То есть одна десятиэтажная блок-секция на 30 квартир - это примерно 24,5 млн руб.

По мнению Виктора Семенова, на сегодня строительство крупнопанельного жилья во Владивостоке сдерживает недостаток согласованных земельных участков. При том что потенциальные застройщики есть. Сдерживает строительство и кадровый голод - на стройплощадках явно не хватает монтажников, а на заводе в основном продолжают работать люди предпенсионного возраста да иностранные рабочие.

Директор завода "Центр экспериментальных технологий" Лариса МИЛЮТИНА считает, что в этом году ее предприятие сможет набрать объем заказов на 20-30% больше, чем в прошлом. Но яснее ситуация с портфелем заказов станет где-то в марте.

Это предприятие по-прежнему делает ставку на старые кадры, которые удалось сохранить. Они, кстати, и создали предприятию добрую славу.

По мнению председателя совета директоров ЗАО "ДВСК" Виктора КРИВУЛИНА, только одно это приморское предприятие при полной загруженности может давать основной своей продукции - бетон, железобетон, кирпич и щебень - на 3,5 млрд руб., то есть больше, чем сегодня вся стройиндустрия края. И обеспечивать этими стройматериалами и конструкциями выполнение строительно-монтажных работ в объеме около 15 млрд руб. (кстати, в минувшем году все строители края по договорам подряда дали объем работ в размере 16,3 млрд руб.). Тем не менее сегодня в целом загруженность производства составляет лишь около 10% от возможной.

Оптимистичные оценки развитию производства дают руководители и других предприятий стройиндустрии Приморья. Но, наверное, только время сможет дать четкий ответ: сумеют ли они воспользоваться благоприятной ситуацией и выйти на новый уровень производства.

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