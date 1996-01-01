Весенний "звездопад" в "Милленниуме"

В минувшую пятницу во владивостокском мебельном салоне "Милленниум" прошел "весенний звездопад". Несколько десятков "звездных" гостей из Владивостока, Хабаровска, Москвы, а также Италии и Германии - клиенты и партнеры салона - собрались специально для того, чтобы поздравить генерального директора Эльвиру БЕЛОВУ и ее коллектив с 10-летием компании.

"Когда встречаются идеи с характером, возникают явления, которые изменяют мир", очень точно подметил Гете. Именно так и случилось 10 лет назад, когда архитектор и дизайнер Эльвира Белова организовала первую в городе дизайн-студию, логично переросшую в салон "Милленниум". Его появление мгновенно изменило мебельный рынок Приморья, который обрел европейское лицо.

Несмотря на активную подготовку к миланскому салону, топ-менеджеры фабрик VERARDO и PORADA, SANGIACOMO, NOVAMOBILI, MOLL и ROLF BENZ нашли время для посещения партнера-юбиляра. "Мы не могли не приехать, поскольку с Эльвирой Беловой нас связывают не только деловые отношения, но и крепкая дружба, - сказал Алессандро ВЕРАРДО, экспорт-менеджер VERARDO.

"Работать с марками топового сегмента всегда очень сложно, - продолжает Татьяна ПОТАШОВА, представитель фабрики ROLF BENZ в России и странах СНГ.- В лице "Милленниума" мы получили паритетного партнера, который не просто желает, но умеет это делать. Поэтому, перефразируя знаменитую фразу, ROLF BENZ заявляет: "Мы хотим, чтобы "Милленниум" оставался нашенским!"

Главной интригой вечера стало создание уникальной коллекции арт-объектов, декорированных приглашенными персонами. Представляя концепцию собственноручно созданных проектов, гости рассказывали о своих ассоциациях с хозяйкой вечера и ее салонами, читали стихи и пели романсы. Зажигательная атмосфера вечеринки сплотила даже представителей конкурирующих фабрик-партнеров компании, которые очень органично влились в дружную компанию гостей салона.

"Милленниум", в свою очередь, тоже преподнес клиентам подарки: 10-процентную скидку на все заказы и возможность приобрести модели с экспозиции по специальным ценам до 10 апреля. Впрочем, потрясающий праздник, устроенный в их честь и подаривший отличное настроение и приятное общение, стал главным, поистине роскошным подарком гостям салона.

Издательская компания "Золотой Рог" присоединяется к поздравлениям "Милленниуму"!