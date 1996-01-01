Филе больше, сельди меньше

Предприятия рыбной отрасли Приморья увеличили выпуск продукции глубокой переработки. Ее доля в общем выпуске составила 41,8%. Об этом ДДГ "ЗР" сообщил руководитель департамента рыбного хозяйства администрации Приморского края Игорь УЛЕЙСКИЙ.

Оборот предприятий рыбной отрасли Приморского края в 2006 г. составил 14,7 млрд руб. или 105,4% к уровню 2005 г. Выработка консервов и пресервов по сравнению с 2005 г. практически осталась на уровне 100,6%, производство икры выросло 5,5%, фарша на 37%, филе мороженого на 41%. А вот выпуск продукции из сельди снизился на 9,9%.