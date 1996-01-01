Сибирское яйцо дотируют

Мнение председателя правления ОАО "Уссурийская птицефабрика" Евгения РАЗНИКА

- Среди продуктов питания, которые входят в минимальный продуктовый набор для населения наша продукция самая дешевая. Например, килограмм охлажденной курицу в среднем 140 руб., замороженный лосось 120 руб., колбаса 150 руб. В то же время, килограмм яиц в рознице стоит от 80 до 90 руб. Причем, цены на нашу продукцию не только повышаются, а часто снижаются.

Также стоит отметить, что у нас постоянно растут затраты. Я, часто слышу доводы, что в центральных регионах России стоимость десятка яиц редко превышает 30 руб. за десяток. Но нельзя сравнивать наш регион и Сибирь.

В последнем, дешевые корма и минимальные транспортные расходы. К тому же многие профильные предприятия имеют государственную форму собственности. Поэтому, такие предприятия могут реализовывать свою продукцию ниже себестоимости, а компенсировать за счет дотаций из областных бюджетов.