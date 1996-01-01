Та самая Microsoft

Свыше 300 бизнесменов Дальнего Востока собрались 21 марта в Хабаровске на Microsoft Business Forum. Хабаровская конференция стала пятой по счету в России, являясь частью масштабной программы деловых форумов корпорации, которая была открыта Биллом ГЕЙТСОМ 7 ноября прошлого года в Москве.

На форуме руководителей знакомили с инновационными комплексными решениями для управления бизнесом - как при помощи докладов, так и на выставке, развернутой корпорацией Microsoft совместно с партнерами - компаниями Hewlett-Packard и TopS Business Integrator (TopS BI), а также корпорацией Intel.

Открывая форум, генеральный директор Microsoft в России Биргер СТЕН отметил, что технологии Microsoft сегодня завоевывают все больше поклонников в мире, помогая эффективно организовать бизнес, добиться преимуществ перед конкурентами. В частности, в России у компании на сегодня уже 22 региональных представительства, а подобные мероприятия на Дальнем Востоке, по словам Биргера Стена, теперь планируется проводить ежегодно.

Досье Корпорация Microsoft основана в 1975 году, является мировым лидером в производстве программного обеспечения (ПО), предоставлении услуг и разработке интернет-технологий для персональных компьютеров и серверов. С ноября 1992 года в России действует представительство Microsoft (с июля 2004 года - ООО "Майкрософт Рус"), в задачи которого входит продажа и продвижение ПО, развитие рынка информационных технологий, а также внедрение и локализация новейших технологий на территории России. В октябре 2006 года ООО "Майкрософт Рус" открыло в Хабаровске региональное отделение по ДВФО, которое возглавил Андрей СУНГУРОВ.

Директор по развитию регионального бизнеса Microsoft Юрий ЛАРИЧЕВ во вступительном слове сделал обзор обновленной линейки взаимно интегрированных приложений Microsoft, куда вошли новая операционная система Windows Vista, Microsoft Office 2007, последние версии ERP-системы Microsoft Dynamics AX 4.0, Microsoft Dynamics NAV и платформы CRM 3.0. По словам Юрия Ларичева, по сравнению с ОС Windows 2003 и XP и старой версией Microsoft Office основное отличие новых релизов заключается в значительном упрощении пользовательского интерфейса, что улучшает производительность системы.

Учет клиентов

Затем началась работа по секциям: для генерального директора, для коммерческого директора и директора по продажам, для финансового директора, для директора ИТ.

В частности, директор по развитию крупнейшей на Дальнем Востоке софтверной компании "Ронда" (г. Владивосток) Максим ПИСЬМАК рассказал участникам форума об организации процесса продаж длинного цикла на базе современных CRM-технологий:

- Преимущество использования CRM-систем для установления и развития долгосрочных отношений с клиентом очевидно. Скажем, у нас львиная доля заказов на разработку ПО - от зарубежных клиентов, таких, к примеру, как "Моторола". И любой неучтенный, позабытый нюанс в подобном контракте будет стоить нам и нашим партнерам громадных денег. Но кроме "Моторолы" у нас еще десятки клиентов. И это стандартная ситуация для любого серьезного бизнеса: объем отношений с потенциальными клиентами очень велик - его часто рисуют как воронку: "наверху" должно быть, как минимум, 200 потенциальных контактов, чтобы "внизу" стало 10 клиентов-партнеров.

CRM-система и создана, чтобы автоматически отслеживать отношения с клиентом по самым разным параметрам (изменение его требований, частота ваших встреч и т. д.). При этом дурная, механическая работа исчезает, и специалисты по продажам теперь могут полдня не сортировкой информации заниматься, а думать - как и кому продать товар. В мире эти системы используются весьма активно, в европейской части России тоже начинают развиваться. Наш же дальневосточный бизнес пока достаточно консервативен и в этом плане здесь отстает. И пока ждать резкого роста интереса CRM-технологий не приходится. Хотя несколько крупных компаний во Владивостоке уже присматриваются, - пояснил ДДГ "ЗР" Максим Письмак.

Интересным примером автоматизации управления для дальневосточников стала питерская компания "Т-Пэй" - официальный дистрибьютор единой карты оплаты (ЕКО) услуг "МегаФона". Как рассказал директор дальневосточного филиала ООО "Т-Пэй" Евгений ЗАГУЗОВ, для его компании известная консалтинговая компания GMCS в течение 9 месяцев успешно внедрила ERP-систему на базе Microsoft Dynamics AX - интегрированные контуры финансов, логистики и сводного планирования.

По словам Евгения Загузова, сегодня во всех филиалах "Т-Пэй" также успешно функционируют ранее внедренные GMCS система бюджетирования PlanDesigner и система управления персоналом "БОСС-Кадровик". Оба решения интегрированы с запущенной в промышленную эксплуатацию Microsoft Dynamics AX, что обеспечивает хранение и использование данных в едином для всех региональных офисов информационном пространстве.

Система под ключ

Еще более приближенным к нашим реалиям стало выступление на форуме гендиректора уссурийской ИТ-фирмы "Импакт-ДВ" Сергея ЧЕБАКОВА. Он рассказал ДДГ "ЗР", как его фирма внедряла корпоративную информационную систему в холдинговой компании "Дальзавод" (Владивосток).

- Руководство завода прекрасно понимало проблему адаптации. Поэтому, еще не выбрав систему и ее поставщика, они начали активную подготовку - шла установка сетей, компьютеров, был организован учебный класс. Ну а нашу компанию выбрали, потому что у нас уже был опыт работы с промпредприятиями (например, с "Уссурийским бальзамом"). Мы систему сдаем под ключ - адаптируем под требования заказчика, производим обучение пользователей, пишем адаптированные инструкции по направлениям учета, сдаем систему для промышленной эксплуатации. В мае 2004 года мы заключили контракт, в августе начали установку системы, к январю все было готово. Кстати, и после этого в течение трех месяцев наши консультанты (порой по 7-8 человек) приезжали, контролировали, чуть ли не жили на предприятии - мы гарантируем трехмесячное сопровождение системы до получения квартального баланса.

Еще одним любопытным примером работы компании "Импакт-ДВ" стало сотрудничество с сетью магазинов "Дальторгсервис", занимающейся оптовой и розничной торговлей стройматериалами в Приморском и Хабаровском крае.

- Мы решили обратиться к ним в 2002 году в связи с расширением бизнеса, ростом ассортимента, объема продаж, - рассказывает финдиректор ООО "Дальторгсервис" Елена ЛАНЬКО. - Однако стоимость проекта (примерно 10-15% от нашего оборота) была для нас довольно высокой, поэтому мы приступили к поэтапному внедрению. К тому же это позволяет проверить работу системы и, получив результат (уже через год объемы продаж выросли на 100%), двигаться дальше.

Пожалуй, одним из наиболее интересных на бизнес-форуме стало выступление аналитика отдела коммерческой эксплуатации в судоходной компании Pamela Corporation Михаила ЗЫБИНА. Он весьма темпераментно поделился со слушателями собственным опытом внедрения системы управления Microsoft Dynamics NAV в одном из немногих морских грузоперевозчиков, решивших это сделать:

- Система очень надежная, быстродействующая, хороша в плане аналитики - позволяет учитывать весь комплекс затрат по судосуткам, приходящимся на каждый рейс. Также система позволяет охватывать новые сферы и аспекты деятельности предприятия. На основе полученного хранилища данных менеджмент компании может производить исчерпывающий финансовый анализ и аналитическую обработку информации, необходимую для принятия управленческих решений. Но тем, кто думает установить у себя на предприятии подобную систему, следует тщательно прорабатывать техническое задание с учетом функций каждого конкретного пользователя, - посоветовал напоследок Михаил Зыбин.