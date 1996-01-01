Выловлена большая часть минтая

Проходящая с января минтаевая путина вступает в завершающую стадию. В Западно-Камчатской и Южно-Курильской подзонах последний трал рыбаки должны взять на борт 31 марта, а в Северо-Охотской подзоне - 10 апреля.

Между тем уже ясно, что путина будет завершена с хорошими показателями. По данным ОАО "Дальрыба", сегодня в Охотском море работают 99 единиц крупнотоннажного флота, 47 среднетоннажного и 6 плавбаз. Ежесуточный суммарный вылов всей экспедиции составляет 6-7 тыс. тонн. По состоянию на 13 марта общий вылов превысил 300 тыс. тонн, и рыбакам Дальневосточного бассейна осталось выловить 150 тыс. тонн.

Учитывая, что особенно хорошо идет рыбалка обычно во второй половине марта и в начале апреля, можно с уверенностью сказать, что ОДУ по всем подзонам будет освоено полностью.

А пока лидерами в освоении выделенных квот являются рыбаки Камчатской области, которые освоили квоты на 70%. За ними следуют рыбаки Приморского края.

Если говорить о показателях приморских рыбодобывающих компаний, то лидер по освоению квот - компания ОАО "НБАМР". На 10 марта она добыла 20 тыс. тонн из выделенных ей 25,7 тыс. тонн.