Почта тарифы не меняет

Главные редакторы и издатели областных, краевых и республиканских газет встретились с руководством Совета Федерации РФ. Как сообщила Светлана ДМИТРИЧЕНКО, руководитель группы по связям с общественностью УФПС Приморского края - филиала ФГУП "Почта России", парламентарии обсудили с журналистами различные аспекты законодательного регулирования деятельности региональных изданий и многое другое.

Оказалось, что прошедший 2006 год показал немало позитивных изменений на рынке прессы в целом и региональной прессы в частности. Так, впервые за последние 10 лет подписные тиражи выросли на 4,1%. Псковская, Ульяновская, Читинская, Амурская и Пензенская области в ряду лидеров. В то же время в Чеченской республике рост подписных тиражей составляет 14%, Чечня заняла третье место среди регионов-подписчиков по стране. Кроме того, издательскому сообществу удалось добиться от почты изменения величины весового шага с 10 до 12,5 гр. Огромное значение имеет еще и тот факт, что медиа-сообщество добилось от почты сохранения тарифов на подписку на II полугодие 2007 на уровне первого полугодия. Это важнейшее решение Почты.

В качестве нововведения издатели предложили сделать подписку по SMS или через телефон, а затем списывать деньги за подписку со счета. Так станет проще всем: и читателям, и почте, и изданиям.