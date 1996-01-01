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Тот самый CASTANGIA
Сегодня, когда понятие "итальянский деловой костюм" стало нарицательным, олицетворяя бескомпромиссное качество и непринужденную элегантность, самое время поговорить о хорошо известной в Европе, Америке и Японии, но новой для российского рынка люксовой одежды, марке CASTANGIA dal 1850. Именно она являлась прародителем традиций шитья мужской одежды по мерке и находилась у истоков становления бренда "made in Italy". Покорила за полтора столетия сердца многих успешных мужчин и наконец-то появилась в Москве и во Владивостоке.
Позволим себе некоторое отступление. Мужская мода - "зеркало русской эволюции". Еще лет 10 назад понятие "высокая мужская мода" в России, по сути, отсутствовало. Затем стремление одеваться хорошо и модно переросло в желание носить статусную одежду. При этом россияне стали платить исключительно за известность бренда, не особенно задумываясь о качестве. Сегодня менталитет изменился. Приоритеты сместились в сторону качества, и именно оно, а отнюдь не популярность бренда, написанного на ярлыке, стало показателем состоятельности покупателя.
Но вернемся к истокам CASTANGIA. Мы не можем знать, что именно двигало 157 лет назад итальянцем Джованни КАСТАНЖИ, когда он решил открыть ателье по пошиву мужских костюмов. Тем не менее этот факт вошел в историю, сам он стал одним из родоначальников нового направления производства мужской одежды в Италии, а созданная им марка превратилась в устойчивый бренд. Сегодня она включает в себя не только безукоризненно сидящую классическую одежду, но и стильные коллекции casual, обувь ручной работы и массу великолепных аксессуаров, дополняющих и завершающих образ современного делового мужчины.
"У CASTANGIA есть два неоспоримых преимущества, - говорит директор салона мужской одежды ABRUZZO Елена РОЗЕНБЕРГ. - Во-первых, это мануфактурное производство, расположенное исключительно на территории Италии и использующее на 90% ручную работу, проявляющуюся не только в крое, но и в едва уловимых штрихах, которые, собственно, и придают воротникам особенную утончённость, отворотам - строгость, а петлям - совершенство. Во-вторых, это семейное производство. Согласитесь, когда за выпускаемым продуктом стоит не просто имя компании, а репутация конкретной семьи, качеству уделяется повышенное внимание".
Казалось бы, что можно придумать нового, когда за полтора столетия технология пошива отработана до совершенства, а лекала отточены? Тем не менее, CASTANGIA продолжать удивлять все возрастающим качеством. Вице-президент компании Альберто ГРИЛЛЕТТИ лично занимается отбором материалов для производства, для чего порой совершает головокружительные путешествия по миру, скрупулезно вникая в мельчайшие подробности приобретаемого сырья. И результат того стоит.
Для костюмов, например, используется исключительная, тончайшая шерсть мериноса из Австралии и Новой Зеландии. Предварительно отобранные овцы выращиваются под пристальным наблюдением в идеальном климате и питаются специальной травой. Но и это еще не все. "Я держала в руках ткани ближайшего будущего CASTANGIA с коэффициентом скрутки супер 280 S (когда из килограмма шерсти вытягивается 280 километров нитей), - продолжает Елена Розенберг. - Фантастические ощущения!"
Коллекции трикотажа CASTANGIA совершили настоящий переворот в сознании мужчин, наглядно продемонстрировав невесомыми и шелковыми на ощупь джемперами и пуловерами, что тепло не зависит от объема, а шерсть не всегда колется. Бесподобный КАШЕМИР для этих изделий производится итальянской маркой CRUCIANI из тончайшего "бриллиантового" волокна Diamando Rosso толщиной 12 микрон (в восемь раз тоньше человеческого волоса!). Для того чтобы его получить, диких горных викуний, считающихся "золотым запасом" перуанских Анд, нужно очень сильно... напугать. Этому уникальному ритуалу уже более 500 лет: специально обученные люди атакуют стадо викуний, вводят в состояние стресса и загоняют в специальное место и немедленно вычесывают. И так из века в век, сохраняя традиции и качество великолепного КАШЕМИРА, который для истинных ценителей стоит в одном ряду с такими понятиями, как золото, бриллианты и антиквариат!
Высокого уровня обувь, предлагаемая покупателям под маркой CASTANGIA, производится известной итальянской компанией SANTONI, которая вот уже более 30 лет сохраняет традиции hand-made и славится отменной выделкой и безупречной колодкой, отвечая современным стильным тенденциям. (Неслучайно обувь SANTONI выбирают Сильвио БЕРЛУСКОНИ и Роман АБРАМОВИЧ!)
...Новое время диктует новые правила. Успех к деловым мужчинам приходит сегодня все раньше. И CASTANGIA, принимая во внимание активный рост числа 30-летних топ-менеджеров, расширяет ассортимент своих предложений, привлекая к сотрудничеству молодых креативных дизайнеров, допуская смешение строгого делового стиля с элементами sportive и наглядно доказывая, что полуторавековые традиции не означают закостенелость образа.
Лучшее сырье, ручной крой, выверенность деталей - всё это позволяет поклонникам марки носить одежду настоящего итальянского качества, а богатый ассортиментный ряд, включающий в себя помимо собственно костюмов рубашки и галстуки, ремни и обувь, перчатки и зонты, - создавать цельный и оригинальный образ современного успешного мужчины. Который умеет не только зарабатывать деньги, но и делать достойный выбор. Во всех сферах своей жизни.
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