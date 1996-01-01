Разбивающие сердца, вдохновляющие на поступки

Их притягательная сила не имеет объяснения. Страстное желание ими обладать толкает даже на преступления. Одни видят в них источник зла, другие - источник вдохновения. Но ни те ни другие не остаются к ним равнодушными. Сегодня, как и несколько веков назад, золотые украшения по-прежнему будоражат человеческое сознание и воображение. Меняется лишь мода. И растут возможности.

Всемирно известные Graff и Cartier, Van Cleef&Arpels и Carrera y Carrera один за другим открывают на российском рынке свои представительства. Не отстают и отечественные заводы, выпускающие эксклюзивную продукцию, достойно конкурирующую с именитыми брендами. Тем более что уровень наших бриллиантов по-прежнему очень высок (более 30% камней наивысшего качества в мире имеют российское происхождение) и они активно покупаются иностранными ювелирными компаниями.

Что касается Приморья, то присутствующие на местном рынке великолепные образцы отечественной ювелирной промышленности, а также признанные мировые марки - Korloff, Аnnamaria Cammilli, Sun Day, Zoppini Firenze, Comete gioielle... - учитывают интересы всех категорий потребителей. При этом годовой оборот приморского ювелирного рынка составляет $26 млн в год, что в 2,5 раза выше среднего показателя по России. И дело здесь не в активности покупателей из Поднебесной: времена, когда они обеспечивали 60-70% продаж, остались в прошлом.

- Думаю, это обусловлено профессиональной работой основных участников рынка и покупательской спецификой Приморья (пожалуй, только у нас человек может жить в гостинке и при этом ездить на "Ленд Крузере"), - говорит директор ювелирной группы "Роскошь" Елена РАХМАНЕНКО. - Нельзя не отметить и тот факт, что приморцы очень восприимчивы ко всему новому, будь то появление новых марок или эксперименты с дизайном. Поэтому Приморье очень привлекательно и для западных российских ювелирных заводов, готовых открыть здесь свои собственные магазины, и для компаний, делающих ставки на мировые бренды".

В моде роскошь!

Чистота и вес камня, проба золота по-прежнему имеют значение. Но вместе с тем, на первый план выходит дизайн, превращая просто роскошь в роскошь на грани вызова. И дело не только в качестве камней и уровне исполнения, но и в дизайне. Знаменитый британский ювелир Тео ФЕННЕЛ предлагает бриллиантовые черепа, кресты и истекающие кровью сердца. А Даниэль ЭСКАПА (Diamond in the Rouph) использует в своих роскошных коллекциях необработанные бриллианты.

"Каждое столетие знаменуется появлением нового стиля: рококо, барокко и т. д., XX век, например, прошел под знаком арт-нуво, - продолжает Елена Рахманенко. - Сегодня, на первый взгляд, ничего нового не возникло. Но это только кажется, тем более что стиль формируется не одно десятилетие. Однозначно можно сказать одно: в моде роскошь! При этом я бы выделила две тенденции. Первая - это пышность, множественность и эклектика: минимализм сочетается с барочными завитками, гламурность - с этническими мотивами. Другая тенденция - лаконичность и некоторая агрессивность, трансформирующиеся в новый, урбанистический стиль.

Дизайнерская фантазия не ограничивается сегодня ни формами, ни материалами. Платина и бриллианты великолепно уживаются со сталью, деревом, каучуком, эмалью и керамикой. (Основоположниками этого направления стали, как обычно, итальянцы. Живя в красивой стране, они умеют делать удивительно красивые вещи!) Набирает обороты техностиль: стальные кольца и браслеты в виде гаек с винтами из драгметаллов и бриллиантов пользуются всё нарастающим спросом. Также в моду неожиданно пришли полудрагоценные камни, причем не только топазы, аметисты, хризолиты, но даже поделочные! Причина этого, на мой взгляд, - растущая потребность в индивидуализации, верный признак повышения нашей культуры. И, наконец, в моду вошел цвет. Поэтому пестрота и яркость сегодня нисколько не зазорны, напротив, верный признак того, что вы - в тенденции".

Мужская территория

Безвкусные "печатки" и "собачьи" цепи, изрядно подпортившие репутацию мужскому ювелирному украшению, остались в прошлом. Впрочем, мужчинам не возбраняется носить массивные изделия, если они достойно исполнены. Особенно если это будут очень актуальные в сезоне кольца в стиле шарниров и гаек с деталями из алюминия или браслеты из каучуковых звеньев, скрепленных титановыми винтами.

С одной стороны, предложения для мужчин несколько ограничены, как ассортиментом, так и стилевыми решениями. С другой - дизайнеры некоторых мировых брендов (Carrera y Carrera, например), вообще не видят принципиальной разницы между ювелирными изделиями для мужчин и женщин. И, убеждены: возможность надеть то или иное украшение определяется не столько полом, сколько стилем. "Видимо, доля истины в этом есть, - подтверждает Елена Рахманенко. - Неслучайно в последнее время наши мужчины обратили взор в сторону подвесок в стиле "унисекс". А женщинам, кстати, я бы порекомендовала начать носить запонки. Вы удивитесь, насколько изменится ваше самоощущение!"

Но самым распространенным, хотя и "замаскированным", мужским украшением являются все-таки часы. Золотой корпус с бриллиантами сначала заявляет о возможностях и статусе и только потом показывает время.

Сегодня знаменитые ювелирные дома приобретают сложнейшие механизмы у часовщиков. Часовые компании, в свою очередь, вводят модели с золотом и бриллиантами в категорию базовых. И неискушенному потребителю бывает сложно определить, из чего складывается стоимость часов: чистоты камней, пробы корпуса или сложности механизма? За одни и те же деньги можно приобрести стальной, но невероятно функциональный хронограф, либо золотые часы, усыпанные бриллиантами, но с довольно простым механизмом.

"Я бы не сказала, что большинство мужчин рассматривает часы как ювелирное украшение, - говорит консультант салона "Золотое время" Анна ШТАБСКАЯ. - Скорее, их больше интересует марка, ее история и достижения, а также престижность. Особенное внимание они уделяют типу механизма и конструктивным особенностям модели. У женщин немного иной подход. В большинстве случаев они оценивают часы с точки зрения внешней привлекательности, оригинальности и неповторимости. Однако, независимо оттого, кто собирается совершить покупку - мужчина или женщина, - мы обязательно выясняем, какие требования они предъявляют к часам, и что именно хотят получить в результате. Ведь одному часы нужны для точного измерения времени, для другого это украшение, для третьего - показатель уровня благосостояния. Обладать швейцарскими часами всегда было особенно престижно. Соответственно, и цена на них всегда была выше, чем на марки других стран-производителей. Так, например, российские золотые часы на золотом браслете стоят дешевле, чем швейцарские стальные или золотые на ремне. Поэтому часто, переосмыслив свой подход к покупке, клиент делает выбор в пользу швейцарских часов - элегантных и престижных".

Статус требует культуры

"Говоря об эксклюзивных украшениях, мы часто употребляем слово "статусность", - продолжает Елена Рахманенко. - Но она требует определенного уровня культуры, которой нам так часто не хватает. И дело даже не в том, что мы порой не знаем, что с чем сочетается и как правильно носится. Нам не хватает элементарных знаний, позволяющих отличить достойную вещь от менее достойной. Некоторые состоятельные покупатели даже не догадываются, что черные - "недозрелые" - бриллианты являются наиболее дешевыми, а розовые и голубые - самыми дорогими. Поэтому иногда вкладывают приличные деньги в вещи, которые того не стоят: они не только не обладают той ценностью, чтобы передавать их по наследству, но и не могут вернуть вложенные средства даже в обозримом будущем. Вообще тяга к брендам - типично российская болезнь. Мы легко воспринимаем харизму входящего постороннего. И не очень-то задумываемся о том, какова не сегодняшняя, а завтрашняя цена купленного украшения.

И потом, наличие в изделии золота и бриллиантов еще не означает его ювелирную ценность. Более того, не всякая ручная работа позволяет считать изделие ювелирным, в то время как промышленное производство, использующее сегодня 3D-моделирование, позволяет получать неповторимые шедевры высочайшего уровня. Безусловно, непрофессионалу разобраться в этом сложно. Большинство покупателей ориентируется сегодня на интуитивные ощущения "красиво" - "некрасиво". У нас нет традиций ношения украшений (советские не в счет). Но если человек все-таки приобретает определенный статус, он должен учиться определенным вещам. И в этом нет ничего стыдного. Напротив, пробелы в знаниях могут породить непростительные ошибки.

В то же время мне бы хотелось защитить наших мужчин. В том, что мужчина чего-то не знает, виновата женщина, которая находится рядом. Это она не доросла до того уровня, которого он заслуживает. Мужчина зарабатывает деньги, а задача женщины - научить его понимать и ценить те мелочи, которого приносят удовольствие!".

Как бы там ни было, уверенное и цивилизованное развитие приморского ювелирного рынка дает потенциальным покупателям главное - право выбора, которым каждый распоряжается самостоятельно.