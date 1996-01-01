Олово становится интересным

Рост в последние годы цен на мировом рынке металлов повышает стоимость еще не добытых ресурсов. Руководство крупнейшего в мире горнорудного концерна - австралийско-британского BHP Billiton - уверено, что спрос на сырье в ближайшие годы будет расти, а значит, и цены на него будут оставаться на высоком уровне. Это мнение разделяют и отраслевые эксперты, Китай и Индия, по их мнению, еще не утолили свой "сырьевой голод". Станет ли возрастающая потребность поводом для подъема в России такой отрасли, как оловодобывающая, которая сосредоточена преимущественно в ДВФО, попробовал разобраться "ДК".

Состояние сырьевой базы

Разведанные запасы олова в России заключены в рудах 220 месторождений (87 коренных и 133 россыпных). Подавляющая их часть расположена в Дальневосточном экономическом районе. На долю четырех субъектов Федерации - Республики Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского краев, Чукотского автономного округа приходится почти 95% разведанных запасов олова. В европейской части России, в Карелии, находится всего 0,4%. Самые крупные объекты с запасами более 100 тыс. т находятся в Восточной Якутии, на Чукотке и в Хабаровском крае (Правоурмийское). Основным резервом для развития оловодобывающей промышленности являются два относительно крупных объекта: россыпь Терехтях - Республика Саха (Якутия) и коренное месторождение Правоурмийское (Хабаровский край), а также несколько небольших коренных и россыпных месторождений в этих регионах.

...и мирового рынка олова

Крупнейшими мировыми продуцентами олова являются Китай, Индонезия и Перу. Длительный период низких цен на рынке олова привел к долговременному недостаточному инвестированию и снижению добычи олова в Малайзии и Таиланде, хотя они имеют значительные оловоплавильные мощности. Падение цен на олово существенно ударило и по России, чья доля на рынке сократилась с 12% до 2%.

После спада цен на цветные металлы на Лондонской бирже металлов 2004 год стал для олова лучшим, цены на него выросли почти на 150%. Как отмечают эксперты, рынок олова укреплялся благодаря увеличению спроса, вялости поставок и низким складским запасам. Для 2004 года нехватка олова оценивалась рынком в 15 тыс. т. По прогнозам экспертов из консалтингового агентства Roskill, рынок олова должен был оставаться сильным до 2006 года. Ожидалось, что цены сохранятся на уровне $8-9,5 тыс. или выше, благодаря сохранению темпов роста мировой экономики, а также продолжению борьбы за поставки металла. Последующие годы показали верность данного прогноза, правда, с некоторыми отступлениями. В 2005 году цены на олово вновь упали из-за выброса дополнительной продукции из Индонезии. Кустарная добыча в этой стране обеспечивала треть мирового производства оловянного сырья, а местные независимые плавильщики - около 20% мирового производства рафинированного металла. Так, по данным World Bureau of Metal Statistics, экспорт нелегального рафинированного олова из Индонезии за пять месяцев 2005 года вырос на 81%.

В 2006 году ситуация выправилась. Исследование, выполненное независимыми аналитиками CRU и представленное ITRI, показывает, что суточное потребление олова в 2006 году в мире превысило уровень в 1000 т и превзошло показатели 2005 года более чем на 10%. Лидером потребления стала Азия, где в связи с ростом электронной промышленности потребление олова подскочило на 27%, примерно до 117 тыс. т; потребление в Европе увеличилось на 12%, почти до 37 тыс.т; на американском континенте спрос превысил 33 тыс.т (увеличение на 4,2%).

Крупнейшим в мире рынком олова является Китай, где видимое потребление выросло более чем на 34% и достигло приблизительно 123 тыс.т. Второй по величине азиатский рынок - Япония - также продемонстрировал быстрый рост: потребление увеличилось почти на треть - до 22 тыс.т.

Стимулом для значительного увеличения продаж бессвинцовистых припоев стали нормы Евросоюза на использование опасных веществ в электронных изделиях (RoHS), которые вступили в силу 1 июля 2006 г. Припои, которые обычно содержат около 63% олова, заменяются в основном припоями с более 95% олова, что при том же объеме их производства увеличивает спрос на олово на 35% (с учетом различий по весу).

По мнению наблюдателей, в 2007 году можно ожидать стабильно высоких цен на олово. Из сообщения министерства торговли Китая следует, что Китай объявил о сокращении экспортной квоты на олово и оловянную продукцию в 2007 году на 30% - до 37 тыс. т. Комментируя ситуацию на рынке олова, директор-распорядитель ITRI Дэвид БИШОП отметил, что его организация по-прежнему сосредоточена на развитии новых технологий, которые обеспечивают твердую базу для будущего роста потребления олова. В то же время ITRI признает, что, учитывая разрозненный характер оловянной промышленности, есть необходимость обеспечить заинтересованным сторонам более ясное понимание существующей структуры стоимости оловянного производства.

Россия продолжает снижать производство

Несмотря на меняющуюся ситуацию на рынке олова, в России состояние оловодобывающей промышленности остается тяжелым. Большая часть некогда действующих предприятий не функционирует, а выпуск олова снижается. По итогам 2006 года снижение составило 0,4%, включая выпуск вторичного олова.

Практически монопольным производителем олова в стране является ОАО "Новосибирский оловокомбинат" (НОК). На его долю приходится 99% производства олова в стране.

Досье Номинальным держателем 81,82% акций ОАО " Новосибирский оловокомбинат" является ЗАО "Депозитарно-клиринговая компания". 75% продукции НОК идет на экспорт. В 1998 году доля собственного сырья в переработке комбината составляла 10%. В 2000-2005 годах НОК сформировал вертикально интегрированный холдинг, 75% активов которого составляют добывающие предприятия: ОАО "Дальолово" и ООО "Востоколово" (Хабаровский край), созданные на базе ОАО "Солнечный ГОК" и работающие в единой технологической цепочке, ООО "Хинганское олово" и ООО "Хинганский ГОК" (Еврейская АО), "Сахаолово" (Якутия, работает на базе Депутатского ГОКа), ООО "Тяньшаньолово" (Киргизия, бывший Сары-Джазский ГОК). Объем запасов месторождений оловянных руд, контролируемых холдингом, составляет около 250-300 тыс. тонн. К 2006 году за счет собственных ГОКов оловокомбинат уже обеспечивал более 90% сырья производства олова, остальное закупая за рубежом или на вторичном рынке.

В первые годы своего существования холдинг пытался вкладывать деньги в развитие сырьевой базы. В течение 2000-2002 годов комбинат инвестировал в нее около 180 млн руб. (главным образом заемных средств), из которых 50 млн руб направлены на запуск рудников Дальневосточной горной компании (в 2002 году преобразована в ООО "Востоколово").

Досье В конце 2002 года ОАО "Новосибирский оловянный комбинат" образовал дочернее предприятие ООО "Востоколово", на которое были переоформлены лицензии на право освоения Правоурмийского, Перевального и Фестивального оловорудных месторождений и передано в аренду краевое имущество. Это позволило комбинату не тратить дополнительные средства на его приобретение, в 2005 году имущество выкуплено НОК на аукционе.

Не получив желаемых результатов, руководство НОК в дальнейшем отказывается от активного инвестирования в сырьевую базу, мотивируя это резким сжатием рынка олова, и делает акцент на диверсификацию бизнеса оловокомбината. В 2003 году НОК основал два дочерних предприятия - завод по выпуску стеклотары ЗАО "Северскстекло" в Томской области (под этот проект был привлечен кредит Сбербанка на сумму 385 млн руб.) и завод по производству клееных деревянных конструкций ООО "Стилвуд" (Новосибирск).

В 2004 году комбинат вновь попытался инвестировать в сырьевую базу, направив в ее развитие более 770 млн руб., преимущественно заемных средств. В частности, на некоторых месторождениях были начаты работы по восстановлению обогатительных производств, законсервированных еще в годы реформ. Понимая, что этих средств было явно недостаточно, руководство комбината объявило о поиске соинвесторов для запуска работ на своих российских месторождениях.

В 2005 году совместно с консультантами из финансовой компании "Тройка-диалог" на НОК был разработан бизнес-план развития группы компаний на ближайшие годы. План развития предполагал увеличение выпуска марочного олова до 6 тыс. т к 2007 году и до 8-8,5 тыс. т к 2010 году. В планах значится наращивание производства оловосодержащих сплавов и припоев - до 3 тыс. т. к 2007 году.

Инвестпрограммой предусматривалось и дальнейшее развитие сырьевой базы. Предполагалось до конца 2007 года вложить $7 млн в новое оборудование для предприятий, созданных на базе Солнечного ГОКа, позволяющее на 20% увеличить выработку оловянного концентрата. На 20% НОК рассчитывал поднять эффективность выработки концентрата на "Сахаолово", в полтора раза - на "Востоколово". Отдельные рудники, на которых доразведка не показала достаточных запасов олова, как это произошло на Хинганском ГОКе, планировалось законсервировать, а их активы продать. Есть у НОК и идея перенести часть производства первого передела поближе к источникам сырья, в Якутию или Хабаровский край. Однако большинство аналитиков по этому поводу высказывают скептицизм, считая эти намерения труднореализуемыми. Проект требует очень больших инвестиций.

В конечном счете большинству проектов НОК не суждено было сбыться. Инвестиционные предпочтения НОК отдал не сырьевой области. До 2007 года он инвестировал около 600 млн руб. в "Северскстекло", доведя при этом свою долю в акционерном капитале компании с 50 до 75%. Что касается планов по сырьевым объектам, то в 2006 году НОК определил для себя новое направление, которым стал рынок меди. В частности, на площадке бывшего Солнечного ГОКа стали перерабатываться медные руды Фестивального и Перевального месторождений. Это направление оценивается экспертами как вполне рентабельное, учитывая значительный рост мировых цен на медь.

В 2006 году на сырьевых предприятиях НОК - "Дальолово" и "Востоколово" (Хабаровский край) текущий уровень добычи олова составил не более 15% проектной мощности. Основной объем добычи велся на Правоурмийском месторождении в Верхнебуреинском районе края. На обогатительной фабрике Правоурмийского горного комплекса была смонтирована и запущена стержневая мельница, поставлен комплекс обогатительного оборудования, монтаж которого, как надеются производители, позволит в дальнейшем поднять извлечение металла на 10% и решить проблему комплексности использования руд.

Сырьевая база используется неэффективно

У руководителя представительства НП "Горнопромышленники России" в ДВФО Юрия БАКУЛИНА и заместителя директора ФГУ "ТФИ по Дальневосточному федеральному округу" Валерия ГАГАЕВА свое мнение в отношении состояния оловодобывающих предприятий и сырьевой базы Хабаровского края. В общей сложности за 2006 год здесь было добыто около 1 тыс. т олова. Мощности по переработке руды в значительной мере выведены из строя: бывшая центральная обогатительная фабрика (ЦОФ) (пос. Солнечный) не работает, бывшая Солнечная обогатительная фабрика (СОФ), а теперь ОФ "Дальолово" при проектной мощности 400 тыс. т руды в год более 300 тыс. т в последнее время не перерабатывает. Что касается обогатительной фабрики "Урми" на Правоурмийском месторождении, то ее мощность - 65 тыс. т руды в год - существенной роли в росте объемов добычи играть не может.

По мнению Бакулина и Гагаева, используемые технологические схемы обогащения руд на предприятиях НОК отражают идеи 50-х годов прошлого века. Давно назрела необходимость перехода на гидрометаллургические технологии, способные повысить полноту извлечения олова и попутных компонентов и снизить себестоимость работ в 2,6 раза.

В то же время специалисты убеждены в уникальности сырьевой базы по олову и несоизмеримо низких темпах освоения месторождений. По их данным, на 1 января 2006 года балансовые запасы олова категории В+С1+С2 в Хабаровском крае более чем вдвое превышают погашенные в результате 40-летней эксплуатации месторождений (424 тыс. т). Минерально-сырьевой потенциал оценивается в $4,5 млрд, в том числе извлекаемых ресурсов по действующим технологиям - в $2,4 млрд. В нераспределенном фонде недр находится еще около 160 тыс. т олова, что соответствует сырьевой базе еще одного крупного горнообогатительного комбината производительностью около 4 тыс. т олова в год. Прогнозные ресурсы МяоЧанского и Баджальского рудных районов сопоставимы с разведанными запасами и оцениваются в 320 и 300 тыс. т олова соответственно.

Не совпадает мнение руководства НОК и администрации ЕАО в отношении перспектив ОАО "Хинганское олово". В 2005 году предприятие было остановлено, а шахты, по свидетельству очевидцев, затоплены. Хотя в области считают, что у оловодобывающего предприятия были и есть перспективы. Пройдена штольня на месторождении в районе ключа Незаметный, ствол шахты практически построен на ключе Березовый, есть богатое месторождение олова неподалеку от бруситового рудника, разведано Таежное месторождение.

Вот особое мнение руководителя агентства "Якутнедра" Геннадия НАУМОВА в отношении дел в оловодобыче в Республике Саха (Якутия), который считает, что будущее отрасли зависит от мировых цен на олово, развития инфраструктуры региона, расширения круга предприятий, перерабатывающих оловянные концентраты.

Досье В месторождениях Якутии сосредоточено 36,9% разведанных запасов олова категорий В+С1, 25,9% предварительно оцененных запасов категории С2, 29,2% прогнозных ресурсов категории Р1, 21,9% категории Р2 и 40,7% категории Р3 от суммарных по Российской Федерации. Все оловоносные районы относятся к труднодоступным. Государственным балансом учитываются запасы 56 месторождений (13 коренных и 43 россыпных). В коренных месторождениях сосредоточено 75,4% балансовых запасов олова. В распределенном фонде находятся только два месторождения - коренное "Чурпуньа" и россыпное "Тирехтях", владелец лицензий - ОАО "Сахаолово". Новосибирский оловокомбинат является основным владельцем ОАО "Сахаолово".

- ОАО "Сахаолово" - единственное предприятие в республике, которое в настоящее время осуществляет добычу олова и разведку оловянных месторождений. Уровень добычи в республике в последние годы не превышал 1,8-2,0 тыс. тонн. По итогам 2006 года она несколько выросла - до 2,2 тыс. тонн, и в 2007 году планируется добыть 2,3 тыс. тонн. Качество руд месторождения "Чурпуньа" и песков месторождения "Тирехтях" позволяло и позволяет до настоящего времени концентрировать добычу на участках с высоким содержанием олова и поддерживать необходимый уровень рентабельности. В последние годы не появилось ничего принципиально нового в технологии разведки и добычи олова, повышающего рентабельность добычи и эффективность геологоразведочных работ. При этом объем финансирования геологоразведочных работ (ГРР) НОК не превысил в прошлом году 15- 17 млн рублей и не обеспечил воспроизводство погашаемых запасов промышленных категорий.

По мнению Геннадия Наумова, сырьевая база Якутии позволяет планировать уровень добычи до 16 тыс. тонн в год, а при соответствующих геологоразведочных работах и выше. Но пока интерес к месторождениям олова Якутии остается невысоким. Из-за этого в последние годы в республике не проводилось лицензирование месторождений олова. Планируемый аукцион на право пользования недрами Депутатского месторождения в 2006 году так и не был объявлен. В предварительный перечень объектов лицензирования на 2007 год оно тоже не вошло, включены лишь хвосты Батагайской фабрики, находящиеся в непосредственной близости от поселка Батагай и сформированные в период отработки месторождений Эге-Хая и Кестер в период до 1971 года.

Вместе с тем в 2006 году в Якутии после длительного перерыва были начаты поисковые работы на олово за счет средств федерального бюджета в пределах Буркатского оловорудного узла, объем финансирования составил 2,5 млн рублей. В 2007 году на этот объект планируется направить уже 45,7 млн рублей бюджетных средств. Глава Якутии Вячеслав ШТЫРОВ считает, что регион нуждается в поддержке федерального бюджета по разработке месторождений по добыче олова. Об этом он говорил на заседании Правительства РФ в феврале 2007 года и вновь попросил правительство ввести нулевую ставку НДС для оловодобывающей промышленности. По его словам, это единственный вопрос в отрасли, требующий государственной поддержки.

В Приморском крае, еще одном регионе, где некогда действовал оловодобывающий ГОК, с 2001 года добыча олова прекращена полностью. Хрустальненский ГОК обанкротился, шахты затоплены. Сейчас, когда цены на олово взлетели за $10 тыс., некому поднимать развалившееся производство, говорит руководитель агентства "Приморнедра" Михаил ПОПОВ. В Приморье сейчас нет ни одной действующей лицензии на добычу олова. Но, возможно, появится повод посмотреть на эту перспективу с оптимизмом. В феврале глава администрации Кавалеровского района направил в Приморнедра письмо, в котором просил предусмотреть при планировании программы геологоразведочных работ за счет федерального бюджета средства на переоценку всех запасов олова в кавалеровском рудном районе, включая хвостохранилища. Не исключено, что эти работы будут вестись под потенциального недропользователя.

Итог

Путь создания вертикально интегрированного холдинга, по которому пошел Новосибирский оловокомбинат, с экономической точки зрения оценивается специалистами как правильный. Однако результат оказался недостаточно эффективным и привел к фактическому развалу добывающих мощностей. Возможно, не будь НОК, ситуация в отрасли была бы еще хуже. Во всяком случае, заместитель начальника управления недропользования - начальник отдела развития горного комплекса министерства природных ресурсов Хабаровского края Валентин МАРТЫНЕНКО положительно оценивает деятельность НОК на территории Хабаровского края.

- В течение 2003-2005 гг. им было вложено в развитие и текущую деятельность Солнечного ГОКа более 826 млн рублей, произведено свыше 3 тыс. тонн олова в концентрате, в бюджеты всех уровней перечислено 97,2 млн рублей налогов. В 2005 году по сравнению с 2002 годом добыча была увеличена в 2,3 раза. А переход в I квартале 2006 года на добычу и переработку медных руд на Фестивальном и Перевальном месторождениях позволил предприятию на 44% снизить себестоимость производства добытого концентрата и не стать банкротом. На предприятии ООО "Востоколово" регулярно выплачивается заработная плата. Вложение в развитие производства запланированных 400 млн рублей позволит к 2010 году увеличить объемы добычи концентрата цветных металлов по сравнению с 2006 годом в 3 раза.

Вопрос в том, станет ли посильной для НОК эта инвестиционная программа, учитывая критическое состояние производственных объектов, и не только хабаровских предприятий холдинга. Не все согласны, с тем, что комбинат самостоятельно сможет справиться с этой задачей. Скорее перспективы оловодобывающей отрасли в России стоит связывать с потенциальным крупным инвестором. Вполне возможно, что при благоприятной рыночной ситуации в отрасли появится новый игрок, который начнет строить ее с нуля. Сырьевая база для этого существует. Причем, учитывая наличие на Дальнем Востоке избыточной электроэнергии, не исключен вариант создания в регионе добычи и нового металлургического передела.

В заключение несколько цитат из материала RBC-daily "Бум на рынке сырья продолжится", из которого следует, что в долгосрочной перспективе сохранится высокий спрос на сырье, что, в свою очередь, будет способствовать росту его цен. "Сырьевой голод Китая еще далеко не утолен, а Индия начала брать пример с Китая", - заявил в феврале в Лондоне глава лидера мирового рынка концерна BHP Billiton Чип ГУДИЕР. В концерне BHP полагают, что в среднесрочной перспективе цены на свой средний многолетний уровень уже не вернутся. Недавно аналогичное мнение прозвучало и от их главного конкурента, второй по величине в мире горнодобывающей компании Rio Tinto.

Таким образом, сырьевые концерны, в течение долгого времени скептически наблюдавшие за рекордным подъемом мировых цен, все явственнее проявляют себя сторонниками тезиса о наступлении "суперцикла". По оценке таких топ-менеджеров отрасли, как Чип Гудиер или главы компании Rio Tinto Ли КЛИФФОРДА, пройдет еще несколько лет до тех пор, пока ввод новых горнорудных мощностей позволит сполна удовлетворить высокий спрос на сырье. Освоение новых месторождений тормозят рост затрат, нехватка средств и специалистов. Именно поэтому аналитики считают, что волна слияний и поглощений в отрасли продолжится.