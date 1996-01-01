В Находке пресекают незаконное строительство коттеджей

На очередном заседании административной комиссии г. Находка Приморского края рассмотрено 62 протокола. В общей сложности нарушители краевого Закона "Об административных нарушениях в Приморском крае" должны будут выплатить штрафы в размере 78 600 руб.

Как сообщили ДДГ "ЗР" в пресс-службе горадминистрации, наибольшее число протоколов этой недели составлены по фактам незаконного строительства. Сразу несколько жителей частного сектора поспешно приступили к возведению собственного жилья, не удосужившись получить все необходимые для этого документы. Причем масштабы незаконных построек самые разные - от фундамента до двухэтажных коттеджей. Крупные административные штрафы предстоит выплатить владельцам несанкционированных новостроек на улицах Шоссейная, Лучистая и Ольховая. Кроме того, им необходимо в кратчайшие сроки оформить договор на аренду земли и утвердить проектные решения зданий.