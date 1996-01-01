Провальное жилье

По словам министра регионального развития Владимира ЯКОВЛЕВА, в этом году жилья введено на 15% больше, чем в 2006. К регионам-лидерам можно отнести Московскую область, Краснодарский край, Ростовскую область, Татарстан, Санкт-Петербург. Аутсайдерами министр назвал Мурманскую, Магаданскую, Камчатскую области, Еврейскую Республику и Республику Адыгея.

"Необходимо строить по одному метру на человека для успешной реализации нацпроекта "Доступное жилье". В Московской области построено 0,95 кв. м на человека в 2006 г., в Москве - 0,46 кв. м на человека, в Камчатской области - 0,05, в Мурманской - 0,02, в Таймырском АО - 0,00. В целом годовой объем ввода жилья составил 50 173 тыс. кв. м. 16 регионов не справились с поставленной задачей. Общий недобор составил около 850 тыс. кв. м", - уточнил министр в интервью журналистам, сообщают "ФК-Новости".