Хабаровчане мечтают о коттеджах

Если в течение этого года начнется планируемая застройка Хабаровска, то, как считает девелопер Виталий ГРУСЕВИЧ, цену на новое жилье будет определять только себестоимость - застройщики будут искать более прогрессивные технологии и выбирать проектные решения, позволяющие сэкономить.

Компания "Эпицентр девелопмент" - одна из немногих, кто занимается мониторингом и анализом ситуации на рынке недвижимости Хабаровска. Ее руководитель - собеседник ДДГ "ЗР".

- Виталий Олегович, какие характерные особенности рынка недвижимости Хабаровска можете назвать?

- Увеличению спроса на жилье в прошлом году способствовало, прежде всего, развитие ипотеки. И рост доходов населения. Причем если на начало 2006 г. спрос превышал предложение, то к концу года - после ввода новых жилых объектов - ситуация выровнялась. Вместе с тем в течение всего года цены на жилье росли. На первичном рынке рост цен составил от 22 до 46%, на вторичном - около 30%. Важным фактором стало повышение себестоимости жилья. На Дальнем Востоке слабо развита стройиндустрия. Все материалы у нас привозные, поэтому рост транспортных тарифов сказался на стоимости жилья.

- По вашему мнению, насколько сегодня велик спрос на жилье и как он изменится в ближайшее время?

- В конце 2006 г. мы провели исследование предпочтений хабаровчан и их ожиданий, связанных с покупкой жилья. Опросили 1000 человек из разных районов города. Как оказалось, каждый шестой хабаровчанин собирается приобрести квартиру в течение ближайших 2-3 лет. 5% жителей города запланировали покупку жилья в текущем году. Большинство мечтает приобрести собственный дом или коттедж или квартиру в элитном жилом комплексе. Почти две трети потенциальных покупателей возлагают надежды на ипотеку. Многие хотели бы жить в центре города или в экологически чистых районах города. Но, исходя из текущей финансовой ситуации, выбирают жилье поближе к месту работы. Среди тех, кто уже начал искать квартиру, 35% рассчитывают на помощь родственников. При этом самый весомый показатель сегодня при выборе квартиры - это цена. Как следствие этого, доминирует спрос на двухкомнатные квартиры.

- То есть сегодня стоимость двухкомнатной квартиры самая оптимальная?

- Фактически да. На вторичном рынке цены на однокомнатную и двухкомнатную практически не разнятся, в то время как двухкомнатная и трехкомнатная сильно отличаются как по площади, так и по стоимости. При этом в центре любое жилье стоит дороже.

- Вы сказали, что большинство хабаровчан мечтают приобрести собственный дом или квартиру в элитном доме. Почему "мечтают"?

- Дело в том, что даже те, кто нам заявляли, что планируют купить квартиру в этом или следующем году, нередко называли нереальной стоимость жилья. Люди не учитывают роста цен на недвижимость, который произошел за год. Да, они заявляют, что хотят купить себе квартиру в новостройке, но не могут себе этого позволить. Средняя цена элитного жилья бизнес-класса в городе $1,8 тыс. за кв.м.

- Сегодня больше покупают на рынке вторичного жилья?

- Да, но ситуация может измениться. Если прогнозы оправдаются и в Хабаровске начнется строительный бум, то после сдачи домов в эксплуатацию будут оставаться свободные площади. И на эти свободные площади застройщикам придется искать покупателей. При этом цены на них будут опускаться до тех, что существуют на вторичном рынке жилья.