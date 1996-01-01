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Сельхозкооператив намерен снабжать хабаровчан овощами без пестицидов
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Сельскохозяйственный кооператив "Хабаровский фермер" собирается снабжать хабаровчан экологически чистыми овощами, выращенными местными крестьянско-фермерскими хозяйствами. Об этом сообщил РИА REGNUM руководитель кооператива Михаил ЗАВАРУХИН.
Однако, по словам кооператора, пока не удается наладить стабильную реализацию экологически чистой продукции. "В настоящее время договор заключен лишь с торговой сетью "Три толстяка" в краевом центре. С остальными договоренности достичь не удалось", - отметил Заварухин.
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