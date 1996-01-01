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"Билайн" снижает стоимость SMS
Комсомольское отделение Хабаровского филиала ОАО "ВымпелКом" (оператор сотовой связи "Билайн") объявляет о снижении стоимости СМС для абонентов "Билайн", сообщает PrimaMedia.
С 1 марта 2007 г. на тарифных планах "Хочу сказать", "Семья", "Город", "Проще говоря" и "Клик" вводится "степ-тарификация" SMS. Первые 5 SMS в сутки будут обходиться абоненту по цене 95 копеек с НДС, а начиная с 6-й SMS стоимость уменьшается до 48 коп. Коммерческий директор Хабаровского филиала ОАО "ВымпелКом" Анна БЕЛЯКОВА пояснила: "В последнее время услуга передачи коротких сообщений - SMS достигла невероятной популярности не только в мире, но и в Хабаровском крае, в частности, в связи с этим мы пошли навстречу нашим абонентам и ввели степ-тарификацию со снижением стоимости передачи коротких сообщений".
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