Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Дальний Восток к 8 Марта может остаться без импортных цветов
8 Марта - самый прибыльный для цветочных торговцев праздник в году. Однако, как рассказали ДДГ "ЗР" в одном из цветочных салонов Владивостока, перед праздниками Дальний Восток может остаться без голландской цветочной продукции.
Дело в том, что основной поставщик голландских цветов в Россию остался недоволен своими московскими партнерами, через которых цветы шли на всю Россию, и отказал в праздничной поставке голландских цветов. Московские оптовики быстро сориентировались и переключились на китайские цветы. Теперь вся китайская цветочная продукция идет на Москву, а дальневосточники ищут свои пути выхода из сложившейся ситуации.
Правда, стоит сказать, что приморские цветочники, несмотря на то, что голландская продукция присутствует в цветочных салонах, давно уже ищут альтернативных поставщиков - к этому их вынуждают периодические запреты Россельхознадзора на ввоз продукции из Голландии. Поэтому в праздничные дни прекрасная половина Владивостока вряд ли останется без букетов.
Так, в салоне цветов "Норита" к 8 Марта ожидают поставки роз из Кореи (букетная и стандартная) и тюльпанов из Японии (более 9 сортов). По словам консультантов салона, азиатские цветы хороши тем, что с момента срезки цветка до его поступления в продажу проходит не более 2-х суток, а это значит, что цветы дольше сохраняют свою прелесть.
В торговых точках компании "Бизнес-букет" в предпраздничные дни, кроме традиционных роз и гвоздик, появится широкий ассортимент весенних цветов: тюльпаны, ирисы, мимозы, фрезии из Эквадора. В салоне "Арктотис" к празднику ожидают эквадорские розы и тюльпаны.
Поступят в продажу и цветы местного производства. На Луговском рынке, где торгуют местные производители цветов - члены общественного объединения цветоводов-любителей "Флора", - к празднику появятся выращенные в приморских теплицах розы и тюльпаны.
В канун 8 марта на улицах Владивостока наверняка появятся и передвижные цветочные торговые точки. Однако, как говорят все опрошенные участники цветочного рынка, сделать это по закону очень сложно - для того, чтобы на два дня поставить в людном месте микроавтобус с цветами, нужно получить столько же различных разрешений и согласований, сколько и в случае открытия стационарного цветочного павильона. Из этого можно сделать вывод, что большинство таких торговых точек, которые появятся в канун праздника, незаконны.
Новости тематики
- Иностранцев отучили ловить российского краба
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
Новости раздела
- Группа компаний ННК поддержала решение Правительства РФ по стабилизации рынка нефтепродуктов
- Стали известны модели ноутбуков-лидеров продаж на Дальнем Востоке
- Дальневосточный лосось станет еще дешевле. Но в Москве
- Жителям Дальнего Востока понравились большие Huawei
- Независимые АЗС часто оказываются независимы и от ответственности
- Товары из китайских интернет-магазинов повезут напрямую во Владивосток
- Российские уловы уходят в корейский карман
- Билет на рейс Москва - Владивосток побил рекорд стоимости
- Иностранцев отучили ловить российского краба
- Туристическая отрасль Сахалина набирает обороты
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока Пушкарёв сказал всё, что думает о главе Приморья Кожемяко
- Названа фамилия возможного претендента на пост мэра Владивостока
- Стрелочник не нужен
- Известный торговый центр Владивостока вводит платную парковку
- В Преображении высадился сахалинский десант
- Страна утренней наглости
- Составлен очередной рейтинг 100 крупнейших компаний Дальнего Востока
- Основатель "В-Лазера" распродает бизнес-империю
- Ледовой арене во Владивостоке вернут имя Фетисова
- Авиакомпания "Аврора" улетит с Сахалина во Владивосток