Дальний Восток к 8 Марта может остаться без импортных цветов

8 Марта - самый прибыльный для цветочных торговцев праздник в году. Однако, как рассказали ДДГ "ЗР" в одном из цветочных салонов Владивостока, перед праздниками Дальний Восток может остаться без голландской цветочной продукции.

Дело в том, что основной поставщик голландских цветов в Россию остался недоволен своими московскими партнерами, через которых цветы шли на всю Россию, и отказал в праздничной поставке голландских цветов. Московские оптовики быстро сориентировались и переключились на китайские цветы. Теперь вся китайская цветочная продукция идет на Москву, а дальневосточники ищут свои пути выхода из сложившейся ситуации.

Правда, стоит сказать, что приморские цветочники, несмотря на то, что голландская продукция присутствует в цветочных салонах, давно уже ищут альтернативных поставщиков - к этому их вынуждают периодические запреты Россельхознадзора на ввоз продукции из Голландии. Поэтому в праздничные дни прекрасная половина Владивостока вряд ли останется без букетов.

Так, в салоне цветов "Норита" к 8 Марта ожидают поставки роз из Кореи (букетная и стандартная) и тюльпанов из Японии (более 9 сортов). По словам консультантов салона, азиатские цветы хороши тем, что с момента срезки цветка до его поступления в продажу проходит не более 2-х суток, а это значит, что цветы дольше сохраняют свою прелесть.

В торговых точках компании "Бизнес-букет" в предпраздничные дни, кроме традиционных роз и гвоздик, появится широкий ассортимент весенних цветов: тюльпаны, ирисы, мимозы, фрезии из Эквадора. В салоне "Арктотис" к празднику ожидают эквадорские розы и тюльпаны.

Поступят в продажу и цветы местного производства. На Луговском рынке, где торгуют местные производители цветов - члены общественного объединения цветоводов-любителей "Флора", - к празднику появятся выращенные в приморских теплицах розы и тюльпаны.

В канун 8 марта на улицах Владивостока наверняка появятся и передвижные цветочные торговые точки. Однако, как говорят все опрошенные участники цветочного рынка, сделать это по закону очень сложно - для того, чтобы на два дня поставить в людном месте микроавтобус с цветами, нужно получить столько же различных разрешений и согласований, сколько и в случае открытия стационарного цветочного павильона. Из этого можно сделать вывод, что большинство таких торговых точек, которые появятся в канун праздника, незаконны.