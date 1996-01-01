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Япония без стереотипов
Много ли мы знаем о своем ближайшем соседе - Японии? Тем более что зачастую предложения турфирм ограничиваются покупкой автомобилей, посещением токийского Диснейленда да горнолыжными комплексами, которые, хотя и составляют достойную альтернативу европейским курортам, сути Страны восходящего солнца все же не раскрывают.
Тем не менее, внимательно ознакомившись с программами местных туроператоров, можно найти те, что рассчитаны на глубокое и осмысленное знакомство со Страной восходящего солнца. Так, например, одна приморская туристическая корпорация разработала несколько увлекательных семейных туров с очень насыщенной экскурсионной программой и достаточным количеством свободного времени для самостоятельного знакомства с Японией.
Туристов, отправившихся в Токио авиарейсом через Ниигату, помимо привычных экскурсий ждут увлекательные поездки в древнюю столицу Японии Камакуру и национальный природный заповедник Никко с его красочными храмами, знаменитым серпантином Ирохозака и красивейшим водопадом Кегон. Тем же, кто решит побывать на острове Одайба с его знаменитыми горячими источниками, предстоит волнующее погружение в атмосферу древней эпохи Эдо. (Впрочем, выставочный центр Toyota, расположенный там же, легко вернет вас в высокотехнологичный XXI век!). А знакомство с Йокогамой и Осакой позволит составить более полное представление о стране.
"Тем, кто уже бывал за границей, мы предлагаем отправиться в Японию в составе группы, что упрощает получение визы и снижает стоимость поездки, но без руководителя (что также позволяет не переплачивать за путевку), тем более что на японской стороне их встречают квалифицированные гиды из числа наших соотечественников, - рассказывает зам. директора туристической компании Юлия КУШНАРЕВА. - Отказываясь от некоторых необязательных трансферов и услуг переводчика (например, при поездке в парки развлечений Disneyland и Disneysea, которые туристы посещают самостоятельно, причем всего за $60 вместо стандартных $100-150!), мы включаем в программу больше экскурсий. А подробнейший инструктаж и всесторонняя помощь японских партнеров позволяют нашим туристам чувствовать себя в Японии легко и комфортно даже при первом посещении этой страны.
Что же касается визы, то, если раньше на ее получение требовалось 3 недели, сегодня срок ожидания сократился до 4-х дней. При этом у туристов, выезжающих по нашим программам, не было ни одного отказа в визировании!"
Не стоит забывать и о возможностях горнолыжных курортов Японии, будь то Наэба - более 30 спусков для начинающих и профессионалов, около 30 подъемников, школа инструкторов и детский Snow Land - или знаменитый Юкидарума с отличным сервисом и не менее роскошными трассами (включая "Kinder Garden" с детским подъемником, санками и прочими зимними забавами).
Кстати, предстоящие школьные каникулы - отличный повод отправиться в Японию всей семьей, чтобы избавиться от ложных стереотипов и понять, как, живя в напичканной высокими технологиями стране, ее жители умудряются видеть во всем духовное начало, находясь в абсолютной гармонии с окружающим миром. Тем более что именно в это время, на исходе марта, можно увидеть одно из самых потрясающих явлений природы: цветение сакуры.
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