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Дмитрий Медведев прогнозирует резкий рост ипотечного кредитования

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На прошедшей неделе в рамках "Правительственного Часа" в Совете Федерации с докладом выступил первый заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

По его словам, в прошлом году было введено в строй 600 тыс. квартир и индивидуальных домов общей площадью более 50 млн кв. метров, что, по его словам, на 15% больше, чем в 2005 г. Как отметил Медведев, 40% из введенного в строй жилья - это индивидуальное жилье, развитию которого правительство рассчитывает уделять значительное внимание.

"Объем ипотечных кредитов вырос очень существенно, выше всяких прогнозных цифр и вместо 108 млрд руб. достиг 260 млрд. В этом году также прогнозируется довольно значительный рост", - отметил Д. Медведев. Первый вице-премьер также сообщил, что сегодня строится порядка 0,35 кв. метров жилья на человека. "По сравнению с 90-ми это неплохо, но это мало, и нам надо строить не менее 1 кв. метра на одного человека, то есть 140 млн кв. метров в год", - отметил Д. Медведев. Он также сказал, что к 2010 г. планируется ежегодно вводить в строй 80-85 млн кв. метров жилья. Вместе с тем Медведев признал, что темпы прироста строительных материалов "не покрывают наших необходимостей, и сюда должны идти частные и государственные инвестиции".

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