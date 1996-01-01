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А может, в Ростов-на-Дону махнуть?
Наиболее дешевое жилье среди городов-миллионников в России (за исключением Москвы) - в Ростове-на-Дону, самое дорогое - в Самаре, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" руководитель центра стратегических исследований "Росгосстраха" Алексей ЗУБЕЦ.
Департамент стратегического маркетинга "Росгосстраха" подготовил оценку равновесной цены на недвижимость в российских городах-миллионниках, обеспечивающую балансирование спроса и предложения на рынке жилья.
По оценке специалистов "Росгосстраха", равновесная цена одного квадратного метра жилья в Екатеринбурге и Казани чуть более $1,4 тыс., в Новосибирске и Нижнем Новгороде - чуть более $1,5 тыс., в Омске и Ростове-на-Дону - чуть более $1,3 тыс., в Уфе и Челябинске - около $1,6 тыс., в Самаре - около $1,7 тыс., в Санкт-Петербурге - около $1,5 тыс.
Исследование показало, что только 12% жителей крупных городов, намеренных в будущем приобрести квартиру, считают уровень цен на недвижимость в своем городе приемлемым. В Москве их доля менее 7,5%, в Петербурге - менее 7%. "В основном это связано с тем, что цены на недвижимость в российских городах за последнее время побили исторические рекорды. Поиск инвестиционных инструментов для вложения свободных средств приводит россиян на рынок недвижимости: по данным исследований "Росгосстраха", сегодня от 2% до 4% российских семей владеют квартирами, предназначенными для дальнейшей перепродажи", - пояснил он.
При этом он добавил, что оценка сделана для стабильного рынка, без учета всплесков ажиотажного спроса со стороны инвесторов, а также при выполнении планов местных властей по вводу нового жилья. Она рассчитана исходя из курса доллара 26,5 руб./$1.
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