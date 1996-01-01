Греф прогнозирует снижение цен на жилье

Глава Минэкономразвития РФ Герман ГРЕФ считает, что цены на жилье в РФ будут снижаться, за исключением мегаполисов.

Как сообщает "Интерфакс", такое мнение он высказал в беседе с журналистами в кулуарах международной выставки недвижимости MIPIM в Каннах.

Министр назвал быстрый рост цен на жилье в предыдущие 1,5 года "неизбежным в ситуации, когда на рынок не поступает массированное предложение, а с другой стороны, есть такой рост доходов".