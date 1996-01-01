В Хабаровском крае планируется сдача 9-го дома для молодежи

Хабаровский край прошел конкурсный отбор для получения субсидии из федерального бюджета на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" в 2007 г., проводимый Росстроем.

Об этом ИА REGNUM сообщил сотрудник пресс-центра правительства Хабаровского края Сергей ЗИМИН. Для получения субсидий из федерального бюджета на реализацию подпрограммы конкурсная заявка от субъекта должна была соответствовать ряду критериев, в том числе: доступность приобретения жилья с помощью ипотечного кредита, уровень реальной бюджетной обеспеченности, объем задолженности по кредитам на приобретение жилья на душу населения и другие.

В 2006 г. Хабаровский край стал одним из победителей конкурсного отбора, получив субсидию из федерального бюджета в размере 10 млн руб. на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей".