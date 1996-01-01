Животноводы могут столкнуться с трудностями

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Сергей ЛИСОВСКИЙ опасается, что животноводы страны через год могут столкнуться с трудностями в реализации продукции, и считает необходимым принять более действенные меры по ограничению импорта мяса.

Комментируя журналистам выступление первого вице-премьера РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА в Совете Федерации, сенатор заявил, что почти двукратное увеличение инвестиций в животноводство (с 40 до 96 млрд руб.) в этом году является правильным шагом.

"Но я опасаюсь другого - к 2008 г., когда будут построены и заработают новые комплексы, у животноводов начнутся трудности с реализацией продукции, потому что девать мясо будет некуда", - заявил С. Лисовский.

По его словам, кроме инвестиций в животноводство необходимо закрывать внутренний рынок от импорта субсидированного мяса, а он пока ежегодно растет. "При сохранении такой динамики роста наше животноводство через несколько лет не спасут даже большие инвестиции", - считает он.

Беспокойство по поводу возможных препятствий в реализации мяса высказывал ранее и министр сельского хозяйства РФ Алексей ГОРДЕЕВ. "Если правительство не примет адекватные меры по регулированию рынка мяса, то это может привести к трудностям в реализации отечественной продукции", - заявлял он журналистам после одного из заседаний межведомственной рабочей группы по нацпроекту "Развитие АПК".