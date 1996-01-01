www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.65 р. 100 JPY: 58.16 р.
EUR: 74.58 р. 10 CNY: 94.45 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

Это вам не Рио-де-Жанейро

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Как сообщили "Интерфаксу" в Россельхознадзоре, на прошлой неделе состоялась встреча главы службы Сергея ДАНКВЕРТА с временным поверенным в делах Бразилии в РФ Эдуардо БАРБОЗОЙ. На ней были обсуждены проблемы, возникшие в последнее время в торговле мясом.

"К сожалению, российская сторона вынуждена была отметить, что предоставляемая бразильской ветслужбой информация о заболеваниях животных в стране нередко намеренно скрывает объемы распространения ящура в штате Мату Гроссу ду Сул", - заявил представитель Россельхознадзора.

По его словам, информация, получаемая Россельхознадзором из различных источников, и ее анализ во ВНИИ защиты животных не исключают, что очаг, расположенный в этом бразильском штате на границе страны с Боливией и Парагваем, является постоянно действующим. Российская ветслужба неоднократно предупреждала бразильских коллег о том, что принимаемые ими меры по борьбе с заболеванием недостаточны, однако должных выводов сделано не было.

Кроме того, отметил представитель Россельхознадзора, несмотря на неоднократные просьбы российской стороны, бразильская ветслужба не приняла и меры по усилению защиты ветсертификатов. "В результате мы постоянно выявляем подделанные сертификаты и не исключаем, что они сопровождают мясо из штатов, поставки из которых запрещены", - заявил он.

"Россельхознадзор глубоко озабочен сложившейся ситуацией и заявил представителю посольства Бразилии, что оставляет за собой право ввести дополнительные ограничения на поставку мяса в Россию или выразить полное недоверие ветслужбе Бразилии", - заявил представитель Россельхознадзора.

Кроме того, отметил он, Россельхознадзор планирует в ближайшее время отозвать своих инспекторов из Бразилии, которые контролируют отправку мяса в РФ, поскольку в создавшейся ситуации они не могут выполнять свои полномочия в полном объеме.

При этом представитель службы напомнил, что недавно руководитель Россельхознадзора С. Данкверт вернулся из Аргентины и Уругвая, где наряду с другими вопросами изучал эпизоотическую ситуацию в этих странах и работу ветслужб. По его словам, меры защиты, принимаемые в этих странах, признаны более эффективными, чем в Бразилии. Особенно это касается Уругвая, который за последние годы смог увеличить поставки мяса в РФ с 5 тыс. тонн в 2005 г. до почти 70 тыс. тонн в прошлом году.

В ближайшее время Россельхознадзор планирует направить в эту страну группу инспекторов для проверки предприятий, который могут быть включены в список поставщиков своей продукции в РФ. "Мы считаем, что список может существенно расшириться, и этот фактор, а также увеличение импорта из Парагвая до 100 тыс. тонн позволят компенсировать возможное сокращение поставок из Бразилии", - добавил представитель службы.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru