Это вам не Рио-де-Жанейро

Как сообщили "Интерфаксу" в Россельхознадзоре, на прошлой неделе состоялась встреча главы службы Сергея ДАНКВЕРТА с временным поверенным в делах Бразилии в РФ Эдуардо БАРБОЗОЙ. На ней были обсуждены проблемы, возникшие в последнее время в торговле мясом.

"К сожалению, российская сторона вынуждена была отметить, что предоставляемая бразильской ветслужбой информация о заболеваниях животных в стране нередко намеренно скрывает объемы распространения ящура в штате Мату Гроссу ду Сул", - заявил представитель Россельхознадзора.

По его словам, информация, получаемая Россельхознадзором из различных источников, и ее анализ во ВНИИ защиты животных не исключают, что очаг, расположенный в этом бразильском штате на границе страны с Боливией и Парагваем, является постоянно действующим. Российская ветслужба неоднократно предупреждала бразильских коллег о том, что принимаемые ими меры по борьбе с заболеванием недостаточны, однако должных выводов сделано не было.

Кроме того, отметил представитель Россельхознадзора, несмотря на неоднократные просьбы российской стороны, бразильская ветслужба не приняла и меры по усилению защиты ветсертификатов. "В результате мы постоянно выявляем подделанные сертификаты и не исключаем, что они сопровождают мясо из штатов, поставки из которых запрещены", - заявил он.

"Россельхознадзор глубоко озабочен сложившейся ситуацией и заявил представителю посольства Бразилии, что оставляет за собой право ввести дополнительные ограничения на поставку мяса в Россию или выразить полное недоверие ветслужбе Бразилии", - заявил представитель Россельхознадзора.

Кроме того, отметил он, Россельхознадзор планирует в ближайшее время отозвать своих инспекторов из Бразилии, которые контролируют отправку мяса в РФ, поскольку в создавшейся ситуации они не могут выполнять свои полномочия в полном объеме.

При этом представитель службы напомнил, что недавно руководитель Россельхознадзора С. Данкверт вернулся из Аргентины и Уругвая, где наряду с другими вопросами изучал эпизоотическую ситуацию в этих странах и работу ветслужб. По его словам, меры защиты, принимаемые в этих странах, признаны более эффективными, чем в Бразилии. Особенно это касается Уругвая, который за последние годы смог увеличить поставки мяса в РФ с 5 тыс. тонн в 2005 г. до почти 70 тыс. тонн в прошлом году.

В ближайшее время Россельхознадзор планирует направить в эту страну группу инспекторов для проверки предприятий, который могут быть включены в список поставщиков своей продукции в РФ. "Мы считаем, что список может существенно расшириться, и этот фактор, а также увеличение импорта из Парагвая до 100 тыс. тонн позволят компенсировать возможное сокращение поставок из Бразилии", - добавил представитель службы.