В Таиланд виза больше не нужна

- Правда ли, что теперь при поездке в Таиланд россиянам визу оформлять больше не требуется?

- Действительно, с 23 марта российские граждане освобождаются от необходимости получения визы при въезде в Таиланд с туристическими целями.

При этом они могут находиться в стране не более 30 дней, сообщает пресс-служба Федерального агентства по туризму со ссылкой на официальное сообщение посольства Таиланда в РФ.

О безвизовом режиме для граждан двух стран договорились в 2005 году президент России Владимир ПУТИН и премьер-министр Таиланда Таксин ЧИНАВАТ. 26 декабря 2006 года правительство РФ утвердило соглашение с Таиландом об условиях отказа от визовых формальностей.