Россия в десятку лучших не вошла

- Слышал, недавно на каком-то экономическом форуме выясняли туристический имидж стран мира и Россия оказалась на последнем месте. Так ли это?

- Не совсем. Всемирный экономический форум в Давосе действительно объявил о результатах исследования туристического имиджа 124 стран мира. Россия с точки зрения конкурентоспособности своей туристической отрасли оказалась только на 68-й строчке рейтинга, уступив Грузии и Кувейту. Но все таки- не на последнем...

Лидерами рейтинга стали Швейцария, Австрия и Германия. В двадцатку стран с самым большим туристическим потенциалом вошли Исландия, США, Сингапур, Великобритания, Франция, Дания, Австралия, Швеция, Кипр, Нидерланды, Испания и другие. Гонконг признан лидером турбизнеса среди азиатских стран.

Это исследование Давосский экономический форум провел впервые, и полученные результаты для многих оказались неожиданными. Так, Таиланд и Турция, круглый год принимающие у себя миллионы туристов, заняли лишь 43-е и 52-е места соответственно. Так что мы вполне можем гордиться своим 68-м.