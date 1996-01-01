Пекин ждет заявки

- Очень надеюсь посмотреть Олимпиаду-2008 в Пекине. Подскажите, можно ли уже купить путевки и какой порядок цен?

- В прошлую пятницу в КНР уже начался прием заявок на приобретение билетов на летнюю Олимпиаду-2008, которая пройдет в Пекине с 8 по 24 августа. Цена от $4 до $646, самые дорогие - на церемонию официального открытия Игр. Заявки можно оставить на специальном сайте ( на китайском языке) в Интернете, а также в любом отделении Банка Китая. Однако на начальном этапе заявки принимаются только от граждан Китая и иностранцев, постоянно проживающих в КНР. Сами продажи, как сообщает главная газета страны "Женьминь жибао", начнутся в апреле. По неофициальным источникам, китайские туристические компании тоже принимают заказы на приобретение билетов: "Заказывают как на граждан КНР. Потом будут перепродавать".

Впрочем, российские фирмы тоже бронируют места. Как нам сообщили в турцентре Приморского Аэроагентства, туроператоры располагают полным расписанием олимпийских игр. Причем приморцы уже довольно активно подают заявки на поездку в столицу Поднебесной. Особым спросом пользуются церемонии открытия Игр, закрытия и футбольные матчи. Если говорить о ценах, то уже известно, что гостиницы на время Игр подорожают в три раза. Так, сутки в гостинице *** обойдутся в $300-500. Что касается авиабилетов, то пока расписание полетов не известно, поэтому бронировать их нельзя.

Подробно все вопросы по Олимпиаде - 2008 представители туристических компаний смогут обсудить на совещании, которое пройдет в июне в Пекине и будет целиком посвящено предстоящему событию. Но в любом случае, если вы собираетесь посмотреть Олимпийские игры "вживую", позаботиться о путевках стоит заранее. И время сэкономите, и деньги.