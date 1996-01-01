Суражевка предлагает "Вояж"

- На Первореченском рынке продаются маленькие огурчики, продавец утверждает, что это продукция местного тепличного хозяйства из Суражевки. Но мы с мужем засомневались, не обманывают ли нас, может быть, это китайский товар? Суражевские огурцы мы покупаем не первый год, обычно они достаточно крупные.

- В ОПХ "Дальневосточное" (пос. Суражевка) корреспонденту "ЗР" сообщили, что хозяйство и в самом деле выращивает маленькие огурчики (сорт "Вояж"), которые можно встретить в магазинах и на рынках Владивостока.

Отпускная цена составляет от 60 до 75 руб. в зависимости от объема, а розничную цену каждая торговая точка устанавливает самостоятельно.

На вопрос, как отличить суражевскую продукцию от похожей китайской, в отделе реализации ОПХ "Дальневосточное" ответили: местные огурчики пупырчатые, а еще сочные и ароматные (в этом можно убедиться, если разрезать огурец).