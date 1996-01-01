Правильная "шипучка"

- В нашей семье все любят шампанское. Однако бывает, что приобретенный в магазине напиток употреблять невозможно: то он сильно кислый, то слабогазированный. Подскажите, как отличить настоящее шампанское от подделки?

- Имеется несколько понятий шампанских вин, - утверждает эксперт по сертификации услуг питания учебно-технического комплекса "Наука - Сервис" Ирина СИРОТА. - Хотя, согласно принятым стандартам, шампанское - это тонкое, легкое, свежее, белое кристально прозрачное игристое вино. А вкус и оттенок букета варьируются от аромата бисквита до свежего хлеба и даже шоколада.

На днях качество шампанского, реализуемого в магазинах Владивостока, исследовали на экспертно-дегустационном совете, созданном на базе "Наука-Сервис". Эксперты по сертификации и представители Роспотребнадзора дегустировали 10 образцов вин, от таких производителей шипучки, как ООО "Рисп", "Исток", "Корнет", ЗАО "Игристые вина".

"Мы дегустировали 5 сухих и 5 полусладких образцов, - рассказывает представитель ТГЭУ Юрий ПРИХОДЬКО. - В принципе, все образцы соответствуют установленным стандартам. Правда, есть напитки, которые более приятны на вкус, чем остальные. Но это закономерно, так как по органолептическим качествам все шампанское разное. Но понять, хороший перед вами напиток или нет, можно только после того, как потребитель сделает первый глоток. По внешнему виду и содержимому внутри бутылки этого сделать нельзя, если, конечно, не имеются явные признаки фальсификации (криво наклеенная этикетка, отсутствие акцизных марок). У шампанского не должно быть резко фруктового вкуса. Также не должно быть вкуса спирта и резкого постороннего запаха. Лучше всего, если есть сомнения в качестве напитка, не пить его сразу после открытия бутылки, а понюхать после того, как стихнут пузырьки. Посторонних запахов не должно быть, допускается только слабый запах брожения".

А вот, по мнению экспертов по сертификации напитков Елены ГАФОРОВОЙ и Ольги ДОНСКИХ, необходимо обратить внимание на момент открытия шампанского. В "правильной" шипучке пузырьки будут идти долго, а вот в подделках этого нет. Как правило, ненастоящее шампанское перестает играть уже через минуту после открытия. Если вы купили шампанское впрок, то необходимо соблюдать все указанные на этикетки правила хранения, иначе есть риск испортить себе удовольствие от выпитого бокала вина.

По словам товароведов местных супермаркетов, большинство потребителей предпочитают покупать продукцию ООО "РИСП" и ООО "Исток". В то же время с каждым годом количество почитателей этих производителей падает. Причина кроется в том, что в магазинах постоянно увеличивается ассортимент игристых вин. Так, в сети супермаркетов "24 часа" насчитывается до 300 названий этого продукта. Причем все больше потребителей покупают не только отечественную продукцию, но и зарубежную. Хотя бутылочка настоящего французского шампанского может стоить от 3 до 10 и более тыс. руб.