Секонд-хэнд без гарантии

- Есть ли какие-то правила для торговли секонд-хэндом? Например, гарантийные обязательства.

- Закон о защите прав потребителя распространяется только на новые товары. Для секонд-хэнда есть отдельные правила комиссионной продажи. Понятно, что при продаже ношеной одежды говорить о гарантии несерьезно.

Если же официально продается сложная бытовая техника и на нее сохранилась техническая документация с остатком гарантийного срока, то в случае обнаружения недостатков покупатель имеет право предъявить претензию. Если же при продаже указано, что товар имеет какой-то недостаток, то покупатель не может по нему предъявлять претензии, но может это делать по другим недостаткам, которые будут выявлены в ходе эксплуатации.