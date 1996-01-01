Сроки оговаривайте заранее

- Приобрел карманный компьютер, а он сломался. Обратился в сервисный центр при магазине, но там вынесли заключение, что поломка произошла по моей вине. Пришлось заплатить за ремонт 8 тыс. руб. Прошло больше 6 месяцев, а компьютер мне так и не вернули. Хотелось бы узнать, каковы сроки ремонта или возврата товара?

- Вы совершили ошибку, заплатив за ремонт и не получив письменного заключения сервисного центра о причине поломки. Но даже если и получили бы, данное заключение следовало рассматривать лишь как основание для проведения независимой экспертизы, которая может дать заключение о причинах поломки. После устранения неисправностей провести такую экспертизу сложно.

Что касается сроков ремонта, то, согласно ст. 20 Закона РФ "О защите прав потребителей", они должны быть согласованы сторонами в письменном виде (квитанция либо иной документ, устанавливающий сроки ремонта) либо ремонт должен быть проведен незамедлительно. Если требуется доставка запчастей для ремонта, то сервисный центр должен об этом уведомить и указать сроки окончания ремонта.

Если сроки ремонта нарушены, то потребитель на основании закона вправе требовать замены товара на аналогичный либо на другую модель с перерасчетом цены, либо на возврат денег. Все это нужно оформить в письменном виде и предъявить продавцу.