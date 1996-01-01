Продавец нарушает закон

- Купила сотовый телефон, а он оказался неисправным - некоторые кнопки работают через раз. Продавец меня отправляет в сервисный центр. Но в нашем городе нет сервисного центра телефонов этой марки! Что мне делать?

- Продавец грубо нарушает п. 1 ст. 18 Закона о защите прав потребителя. Потребитель вправе по своему выбору обращаться в сервисный центр или в компанию, где он купил товар. Другое дело, что у фирм, торгующих средствами связи, обычно по несколько торговых точек. И продавец самостоятельно не имеет права удовлетворять требования покупателя. Поэтому надо обратиться в офис компании и подать заявление с требованием замены, ремонта товара либо возврата денег.

Если это федеральная сеть и во Владивостоке у нее нет офиса, то все равно имеется представительство, в котором есть специалисты, которые уполномочены удовлетворять требования потребителей.

Сервисный центр может только проводить гарантийный ремонт либо постгарантийное обслуживание. Но он не может заменить товар или вернуть деньги, поскольку у сервисных центров нет соответствующих договоров с продавцами товара.