Если холодильник с душком

- С момента покупки холодильника прошло два месяца, а в морозилке до сих пор стойкий химический запах. Продавец отказывается менять холодильник или возвращать деньги.

- В этом случае нужно заключение органов Госсанэпиднадзора. Возможно, при производстве холодильника была использована некачественная пластмасса, непригодная для таких изделий. При работе она нагревается и выделяет вредные вещества.

Если продавец отказывается проводить экспертизу, то обращайтесь в суд, судья наверняка ее назначит.