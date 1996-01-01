Соблазнительные аксессуары

- На какие аксессуары в своем гардеробе стоит обратить внимание в этом сезоне? Что на сегодня является "модной фишкой"?

- Весной 2007 года аксессуары будут яркими, соблазнительными и... пластиковыми.

Фиолетовый, бледно-розовый и кремовый оттенки - цвета экзотического десерта этой весной будут повсюду. Даже лакированные сумочки-конверты сегодня становятся модного, аппетитного цвета.

Один из самых актуальных трендов - блестящий ремень из лакированной кожи, перехватывающий в талии длинный кардиган в мужском стиле.

Выбирайте ремень оригинального цвета, который можно носить и днем, и вечером. Обратите внимание на тонкий красный ремень - он идеально дополнит светло-зеленый свитер, а вечером его можно будет заменить широким черным поясом. Не бойтесь экспериментировать с шириной ремня.

Представьте себе, в этом сезоне также будут актуальны богато декорированные пряжки. В этой связи стоит обратить внимание на украшенные стразами сумочки.

Еще один простой способ внедрить этот тренд в свой гардероб - пара туфель из лакированной кожи. Они немедленно привлекут внимание окружающих и прекрасно будут сочетаться со строгим платьем или юбкой.

Помните свои детские ощущения от посещения кондитерской? Аксессуары весны-2007 должны пробуждать в вас такие же "вкусные" фантазии.