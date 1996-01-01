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"Майкрософт" проведет в Хабаровске Форум

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

21 марта в Хабаровске пройдет Microsoft Business Forum - крупнейшее мероприятие корпорации для директоров компаний и руководителей ключевых для бизнеса направлений.

Предприятия региона - ХК "Дальзавод", ООО "Дальторгсервис", Pamela Corporation и другие - представят свои проекты по созданию эффективных систем управления с использованием информационных технологий.

Как сообщили ДДГ "ЗР" организаторы Форума, в его рамках информационные технологии будут рассматриваться как инструмент повышения эффективности бизнеса, сокращения издержек, роста капитализации компании.

Бизнес-фокус мероприятия и организация работы по специальным секциям: для генерального директора, для коммерческого директора и директора по продажам, для финансового директора, для директора по ИТ - не случайны. Информационные системы уже давно перестали быть темой, интересующей только узкий круг ИТ-специалистов. Сегодня именно менеджеры различных направлений и управленческих уровней являются основными пользователями информационных систем и ставят задачи на этапе запуска ИТ-проектов. На тематических секциях профессионалы в своих областях обменяются опытом и поговорят о роли информационных технологий в процессе подготовки и принятии управленческих решений.

На Форуме будет работать выставка отраслевых и функциональных решений партнеров Microsoft, построеннных на базе программных продуктов Microsoft для бизнеса: Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics CRM. У участников Форума также будет возможность ознакомиться с новыми версиями программных продуктов: Microsoft Dynamics AX 4.0, Microsoft Office 2007, Windows Vista.

Microsoft Business Forum в Хабаровске является частью масштабной программы деловых Форумов корпорации, которая была открыта Б. Гейтсом 7 ноября 2006 года в Москве, и сейчас продолжается в крупнейших городах России: Новосибирске, Самаре, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Казани, Ростове - на - Дону и Дальнем Востоке. Ознакомиться с предварительной программой Форума и заполнить бланк регистрации можно по ссылке: http://www.microsoft.com/rus/events/businessforum07_khabarovsk/

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