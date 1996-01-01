Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Майкрософт" проведет в Хабаровске Форум
21 марта в Хабаровске пройдет Microsoft Business Forum - крупнейшее мероприятие корпорации для директоров компаний и руководителей ключевых для бизнеса направлений.
Предприятия региона - ХК "Дальзавод", ООО "Дальторгсервис", Pamela Corporation и другие - представят свои проекты по созданию эффективных систем управления с использованием информационных технологий.
Как сообщили ДДГ "ЗР" организаторы Форума, в его рамках информационные технологии будут рассматриваться как инструмент повышения эффективности бизнеса, сокращения издержек, роста капитализации компании.
Бизнес-фокус мероприятия и организация работы по специальным секциям: для генерального директора, для коммерческого директора и директора по продажам, для финансового директора, для директора по ИТ - не случайны. Информационные системы уже давно перестали быть темой, интересующей только узкий круг ИТ-специалистов. Сегодня именно менеджеры различных направлений и управленческих уровней являются основными пользователями информационных систем и ставят задачи на этапе запуска ИТ-проектов. На тематических секциях профессионалы в своих областях обменяются опытом и поговорят о роли информационных технологий в процессе подготовки и принятии управленческих решений.
На Форуме будет работать выставка отраслевых и функциональных решений партнеров Microsoft, построеннных на базе программных продуктов Microsoft для бизнеса: Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics CRM. У участников Форума также будет возможность ознакомиться с новыми версиями программных продуктов: Microsoft Dynamics AX 4.0, Microsoft Office 2007, Windows Vista.
Microsoft Business Forum в Хабаровске является частью масштабной программы деловых Форумов корпорации, которая была открыта Б. Гейтсом 7 ноября 2006 года в Москве, и сейчас продолжается в крупнейших городах России: Новосибирске, Самаре, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Казани, Ростове - на - Дону и Дальнем Востоке. Ознакомиться с предварительной программой Форума и заполнить бланк регистрации можно по ссылке: http://www.microsoft.com/rus/events/businessforum07_khabarovsk/
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
- На транспортном коридоре, идущем через Приморье, зафиксирован рекорд
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса