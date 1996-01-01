Квартирных рантье прижмут - найм подорожает

В счастливой жизни "квартирных рантье", успевших привыкнуть к более чем приличным доходам от сдачи жилья в аренду, могут произойти не самые приятные изменения. Граждан, сдающих свои квартиры, намерена взять в оборот Федеральная налоговая служба совместно с Росрегистрацией.

Не секрет, что из сотен тысяч "квартирных рантье" налоги в бюджет платят единицы. Нынешняя попытка государства поставить под контроль этот вид доходов граждан отнюдь не первая. Все предыдущие не приводили к должному результату ввиду отсутствия правовых и административных возможностей по выявлению неплательщиков и точного определения облагаемых налогом сумм.

Причиной очередной кампании стало, по всей видимости, осознание масштабов сокрытых от налогообложения доходов, исчисляемых, по оценкам специалистов, по одной только Москве несколькими сотнями миллионов долларов в год. Несколько лет уверенного роста цен на недвижимость в крупных городах привели к тому, что стоимость аренды жилья поднялась до невиданного ранее уровня. Так, месячная аренда плохонькой "однушки" в удаленном районе Москвы сегодня не опускается ниже $600, в случае же с жильем более высокого класса сумма может возрастать на порядки.

Учтя прежние ошибки, налоговики на сей раз решили действовать не в одиночку, а совместно с Росрегистрацией - службой, обладающей полным набором информации о собственниках жилья. "У нас собраны данные на всех владельцев жилья в столице. Между нашей и налоговой службами достигнута договоренность об обмене информацией. Раз в десять дней мы передаем им сведения о зарегистрированных правах", - заявил в интервью "Российской газете" и.о. руководителя управления Федеральной регистрационной службы по Москве Сергей ДЕНИСЕНКО.

В беседе с корреспондентом "Российской газеты" чиновник раскрыл круг "потенциальных клиентов", ради которых, возможно, и затевалась данная кампания: "Не стоит пугать людей. Я не готов комментировать, как будет действовать налоговая служба, но думаю, что интерес проявят прежде всего к тем, кто владеет несколькими квартирами. А таких в Москве больше 145 тысяч. У нас есть собственники 5 квартир. Уместно предположить, что они не живут во всех одновременно, а получают с них доход, причем не малый. И при этом не платят ни копейки налогов. Некоторые владельцы нескольких квартир, чтобы уйти от налогов, регистрируют их на своих родственников".

Впрочем, по другим данным, под прицелом налоговиков окажутся не только "крупные домовладельцы", но и все остальные, использующие имеющуюся у них жилплощадь не для собственного проживания.

И все же в существующей ситуации возможность обложения налогом доходов от сдачи жилья в аренду видится весьма проблематичной. В соответствии с существующими законами, признать факт неуплаты налога с аренды в судебном порядке можно лишь в случае признания одной из сторон сделки факта получения или передачи денег. В случае же, если съемщик и арендодатель в один голос исключают наличие между ними каких-либо финансовых взаимоотношений, и при отсутствии документарных подтверждений таковых предъявить кому-либо из них финансовые претензии не представляется возможным.