"Молодой семье" дадут 30 млрд руб.

Финансирование подпрограммы "Молодой семье - доступное жилье", действующей в рамках жилищного национального проекта, должно быть до 2010 г. увеличено на 30 млрд руб. Об этом "ФК-Новости" заявил глава Федерального агентства по строительству и ЖКХ (Росстрой) Сергей КРУГЛИК на совещании в Министерстве регионального развития.

По его словам, "повышение цен на жилье, особенно в Москве, с учетом инфляции приведет к сокращению участников подпрограммы". По прогнозам, до 2010 г. их число может сократиться на 19,5 тыс. человек.

"Уже в 2006 г. вместо запланированных 27 тыс. молодых семей квартиры получили всего 22 тыс., - заметил руководитель агентства. - Нам необходимо нагнать это отставание за прошлый год и предоставить молодым семьям как можно больше жилья уже в этом году".