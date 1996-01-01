Японцам приглянулись русские избы

В начале марта во Владивосток прибыли представители крупнейшего японского многопрофильного концерна "Мицуи ЛТД". Цель визита - установить деловые отношения с учебно-научно-производственным центром "Деревообработка" ДВГТУ в области быстрого деревянного домостроения.

В беседе с корреспондентом ДДГ "ЗР" руководитель делегации, директор Института стратегических исследований компании "Мицуи ЛТД" г-н Сюисукэ НАКАГАВАРА заметил: "Сотрудники Центра достигли выдающихся результатов в разработке энергосберегающих конструкций для быстрого деревянного домостроения. Нас очень заинтересовали эти уникальные технологии, с помощью которых можно наладить эффективное строительство жилья на острове Хоккайдо, известного своим суровым климатом. Дома из данных конструкций обещают быть очень прочными, надежными и экологичными".

Действительно, конструкции, разработанные и запатентованные УНПЦ ДВГТУ "Деревообработка", уникальны. По словам директора и идейного вдохновителя Центра Юрия Яценко, из них можно собирать прочные, комфортные дома почти так же легко, как из детского конструктора "Лего". Жилищу можно придать любую форму и разместить на любом рельефе, в условиях самого сурового климата. Гарантийный срок эксплуатации - 50 лет.

А 8-го марта в столицу Приморья прибыми представители другой японской корпорации - "Санко" из города Токио. Они планируют наладить в Приморье совместное производство и экспорт в Японию палочек для еды на местной сырьевой и производственной базе. Представители "Санко" обратились опять же к услугам УНПЦ ДВГТУ "Деревообработка", чтобы руководитель Центра ознакомил их с местными деревоперерабатывающими предприятиями и порекомендовал какое-либо в качестве делового партнера. Подробности - в ближайших номерах "ЗР".