В сетях "Синергии"

Главным направлением развития в сфере розничной торговли в 2007 г. для Группы компаний "Синергия" станет создание на Дальнем Востоке мощной разноформатной розничной сети магазинов - от огромных дискаунтеров до внутриквартальных торговых точек, сообщил ДДГ "ЗР" председатель правления ОАО "Синергия" Александр МЕЧЕТИН.

В частности, начав с региональной торговой сети "Уссурийский бальзам", "Синергия" создает розничную сеть "Савва Водочников" в формате "магазинов у дома". Всего на Дальнем Востоке группе компаний "Синергия" уже принадлежат 52 магазина и торгово-развлекательный комплекс "Лимпопо" в Находке.

По итогам 2006 г. ОАО "Синергия" стало одним из ведущих дальневосточных налогоплательщиков. Общая сумма налогов, уплаченных в бюджеты всех уровней, превысила 1,3 млрд руб. Как следствие, среди бюджетных "доноров" Дальнего Востока "Синергия" уступает только естественным монополистами, некоторым крупнейшим транспортным компаниям и компаниям связи.

По словам А. Мечетина, объем инвестиций за 9 месяцев 2006 г. в дальневосточные производственные и торговые предприятия группы составил 97 млн руб., что в 2,9 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2005 г.

"В следующем году мы планируем наращивать свое присутствие на региональных продуктовых рынках, увеличивая свою долю за счет расширения ассортимента, внедрения новых технологий и повышения качества выпускаемой продукции", - сказал он.

Напомним, что основными направлениями деятельности группы является производство алкогольной продукции, продуктов питания и развитие розничных торговых сетей. "Синергия" является одним из ключевых игроков российского алкогольного рынка (за 2006 г. "Синергия" переместилась с 9-го на 4-е место в списке российских производителей алкоголя и сейчас уступает лишь "Кристаллу", "Русскому алкоголю" и "Веде") и крупнейшим пищевым холдингом на Дальнем Востоке.

"В 2007 г. мы рассчитываем занять место в тройке крупнейших производителей российского алкоголя. Особую роль в реализации этих амбициозных, но реалистичных планов призваны сыграть два наших дальневосточных завода: ОАО "Уссурийский бальзам" и ОАО "Ликероводочный завод Хабаровский", - продолжает А. Мечетин.

Общий объем инвестиций в "Уссурийский бальзам" в 2006 г. составил около 10 млн руб. Активно вкладывались средства в развитие предприятия: модернизированы 3 производственные линии, введен в эксплуатацию автоматический упаковочный комплекс, приобретено новое оборудование для лаборатории, завершается строительство дополнительного склада. Выведены на рынок общефедеральные бренды "Русский Лед" и "Нумерная", а также нативная (с использованием натуральных добавок. - Прим. авт.) серия водок "На сосновых почках", "Липовый Цвет", "На кедровых орешках".