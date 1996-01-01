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Где побриться?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

- Когда-то в парикмахерской мужчине можно было не только постричься, но и побриться, потом эту услугу отменили по всей стране. А как обстоит дело сейчас?

- Услугу эту отменили после того, как медики обнаружили СПИД, ведь во всех парикмахерских брили опасными бритвами. Но в последние годы традиция возрождается, поскольку промышленность наладила выпуск опасных бритв с одноразовыми лезвиями. Теперь проблема только в кадрах - к сожалению, за прошедший период техника бритья была утрачена. Старых мастеров, которые владеют этой техникой, осталось очень мало, а в школах парикмахерского искусства преподавать бритье давно перестали. В Москве уже появилось несколько салонов, где оказывают такую услугу, и школ, где обучают бритью. Что же касается Владивостока, корреспонденту "ЗР" удалось обнаружить только одну парикмахерскую, где можно побриться, - "Имидж" на ул. Баляева.

Процедура состоит из нескольких частей: сначала на лицо накладывают горячий компресс, кожа распаривается, после этого начинается собственно процесс бритья, а затем выполняется легкий массаж лица с кремом. Стоимость услуги 500 руб. Знатоки говорят, что это приятная процедура и при соблюдении технологии щетина отрастает уже не так быстро - бриться можно раз в 2-3 дня.

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