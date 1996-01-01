В погоне за скидками

- Скоро весна, и так хочется обновить свой гардероб... Где сейчас можно купить одежду известных марок со значительной скидкой? Когда в бутики начнут поступать новые весенние коллекции?

- Во многих модных магазинах Владивостока сегодня идут распродажи осенне-зимних коллекций:

BGN (ТЦ "Родина"): скидки до 50%

Georges Rech (ул. Некрасова, 76): скидки от 20% до 50%.

Glenfield (ТД "Игнат"): скидки до 50%.

MaxMara (ул. Уборевича, 12): скидки до 70% (примечание: на верхнюю одежду скидки не распространяются).

MEXX (ул. Уборевича, 17): скидки до 70%.

Morgano (ТД "Игнат"): скидки до 50%.

Naf Naf (пр. "Красного знамени", 10): скидки от 10 до 70%.

OGGI (ТД "Центральный", ТЦ "Максим"): скидки от 20 до 50%.

Patrizia Pepe (ул. Семеновская, 20): скидки от 20% до 50%.

Premiere (Океанский пр., 90): скидки от 10%.

Sasch (ТД "Игнат"): скидки до 70%.

SELA (ТД "Центральный"; ТЦ "Планета"): скидка 50%.

Stein (ул. Светланская, 127): скидки до 50% (примечание: на верхнюю одежду скидки не распространяются).

Symbol (ул. Светланская, 63): скидки до 50%.

United Colours of Benetton (ул. Светланская, 7): скидка 50%, на отдельные позиции - до 70%.

VIP Persona (ул. Хабаровская, 12; пр. "Красного знамени", 38): скидки до 50%. "Алан Манукян" (Океанский пр., 8): скидка 50%.

"Имидж" (ул. Семеновская, 20): скидки до 50%.

"Остап" (ТД "Игнат"): скидка 30% на костюмы, 20% - на джинсы, трикотаж, сорочки и галстуки.

"Парад" (Океанский пр., 16): скидки от 20 до 50%.

"Статус" (ул. 1-я Морская, 8; ул. Посьетская, 21): скидки от 20% до 50%.

"Эгоист" (ТД "Игнат"; ТЦ "Максим"): скидки от 10 до 40%.

Модели из новых весенне-летних коллекций уже появились в магазинах BGN, Georges Rech, MEXX, Naf Naf, Premiere, SELA, Symbol, VIP Persona, "Парад", "Статус". Остальные магазины готовятся принять весенне-летние коллекции в середине февраля - начале марта.