Сырокопченая колбаса есть и в Приморье

- Слышала, что в Приморье начали производить сырокопченую колбасу. Так ли это? Ведь раньше, насколько я знаю, на прилавках магазинов присутствовала только привозная продукция?

- Производство сырокопченой колбасы осенью прошлого года освоило ООО "Завод сортовых колбас", созданное на базе ОАО "Находкинский мясокомбинат" (входит в группу компаний "Синергия"). Это пока первое и единственное на Дальнем Востоке предприятие, которое специализируется на выпуске сырокопченой продукции класса "премиум" под торговой маркой Aristos.

Идея занять до сих пор никем не освоенную в Приморье нишу элитных мясных деликатесов возникла у руководства пищевого холдинга "Синергия" давно. К ее воплощению готовились на протяжении нескольких лет. Под выпуск нового продукта были модернизированы мощности Находкинского мясокомбината и проведен ребрендинг предприятия.

Первыми на суд потребителя были представлены сырокопченые колбасы и сервелаты "Эдель", "Чоризо", "Амаретто", "Ромовый", "Коньячный". В дальнейшем планируется, что ассортимент мясной продукции под торговой маркой Аristos будет насчитывать порядка 20-30 наименований продуктов. Продаются сырокопченые колбасы местного производства во всех супермаркетах Владивостока.