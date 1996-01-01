Хлеб оценили

- Обычно покупаю хлеб в киоске возле дома. Иногда он бывает неплохой, а иногда "клеклый". А недавно поехала в гости к родственникам в другой район города, зашла в небольшой магазинчик, а там такой вкусный хлеб! Продавец толком не смог объяснить, кто его производит, ответил только: "Частный предприниматель, их сейчас много". И все-таки хотелось бы знать, какие пекарни во Владивостоке выпускают самый качественный хлеб?

- Действительно, многие покупатели сегодня не знакомы с продукцией мини-пекарен (в отличие от раскрученного бренда "Владхлеб"). Прежде всего, это связано с тем, что объемы производства невелики и каждое предприятие реализует свой хлеб в нескольких торговых точках разных районов города. Кроме того, потребитель, наткнувшись на продукцию низкого качества, зачастую делает вывод о том, что все "частники" пекут плохой хлеб (предприятие "Владхлеб" многие до сих пор считают государственным, хотя это уже не так).

Недавно в Лаборатории идентификации и сенсорных методов исследований ТГЭУ прошла дегустация массовых сортов хлеба, выпускаемых мини-пекарнями Владивостока. Хлеб оценивали по органолептическим показателям - форма, поверхность, цвет, состояние мякиша, вкус и аромат. Каждому образцу был присвоен персональный код, чтобы гарантировать объективность оценки. В составе экспертной комиссии работали специалисты Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, "Приморского центра сертификации", ОС "Наука-Сервис", краевого комитета пищевой и перерабатывающей промышленности, Приморского филиала ФГУ "Центр оценки качества зерна".

"Образцы для дегустации мы приобретали в розничной сети Владивостока, - рассказывает заведующая лабораторией Ирина СИРОТА, секретарь дегустационного совета. - Сегодня в нашем городе хлеб производят более 20 пекарен, но, к сожалению, нам удалось найти продукцию лишь 11 предприятий".

В номинации хлеб "Подольский" в первую пятерку вошли ООО "Корунд-96", ООО "БВ", ИП Арсланова, ООО "Славянский хлеб", ЗАО "ТД Чурин и П". Кроме того, комиссия отметила высокое качество хлеба "Бородинского" от ООО "Славянский хлеб" и хлеба "Московского" от ООО "Свелна".

По словам Ирины Сирота, все производители были приглашены на дегустацию, но участвовали в ней только трое - "БВ", "ТД Чурин и П" и "Славянский хлеб". Для руководителей пекарен это хорошая возможность познакомиться с продукцией своих коллег, выслушать замечания экспертной комиссии. А потребители от этого только выиграют.