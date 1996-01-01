- Почему филе минтая, которое я покупаю на рынке, невозможно нормально приготовить? Вместо жареного кусочка рыбы получается некая белковая масса, малоприятная на вкус.

- Как удалось узнать "ЗР", претензии потребителя к данной продукции обоснованы. Технологи рыбокомбинатов утверждают, что на рынках продается филе минтая китайского производства. Оно почти на 40% наполнено водой.

"Это филе изготовлено из российской рыбы. Однако китайские предприятия, работающие на российский рынок, не сильно утруждают себя соблюдением каких-либо мировых стандартов. Поэтому это филе никогда не появится на рынках Европы, а производится только для России. Что касается технических моментов его производства, то стоит заметить, что технологий изготовления филе используется несколько. К примеру, на многих зарубежных комбинатах стоят специальные машины, оснащенные сотнями мелких иголок. Они работают как пресс, на филе опускаются иголки и впрыскивается вода. Вот и получается, что с виду нормальное филе, на поверку оказывается практически несъедобным", - пояснил на одном из местных предприятий.

Некачественное китайское филе бьет не только по потребителям. Страдают от некачественной продукции и приморские производители. "Наша компания производит брендирование продукции. Если мы снизим качество продукции, то покупатель от нас отвернется, - говорят в отделе маркетинга компании "ТУРНИФ". - Однако "водяное" филе бьет и по нам. Продукция безымянная и безликая, но несет вред для всех производителей рыбного филе. Потребительский рынок в этом сегменте только начал разогреваться, а массовые поставки китайской продукции способны свести на нет все усилия по продвижению рыбного филе. Поэтому мы советует покупать только ту продукцию, производитель которой указан на этикетке".