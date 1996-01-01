Арсеньев рванул вперед

- Правда ли, что Владивосток лидирует в Приморье по строительству нового жилья? И насколько успешно строят другие города и районы края?

- Действительно, судя по предварительным данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю, во Владивостоке в 2006 г. жилья было построено больше всего - 172709 кв. м из 311 тысяч. То есть в краевом центре было введено около 55,5% всех отчетных "квадратов".

На втором месте - г. Уссурийск - 23115 кв. м, на третьем г. Находка - 22070 кв. м. Далее - г. Артем - 16796, г. Арсеньев - 5439, Партизанский район - 5231, Надеждинский - 3863, Шкотовский - 3496, Пограничный - 3293, Чугуевский - 2821, Хорольский - 2490 и т.д. По другим городам и муниципальным образованиям совсем скромные показатели.

Особенно рванул вперед Арсеньев - здесь по сравнению с 2005 годом жилья построили больше в 8,5 раза. В 6,9 раз больше сдано квартир в Пограничном районе, в 6 раз - в Хорольском, в 5,9 раза - в Шкотовском, в 4 - раза в Анучинском, в 2,5 раза - в Ханкайском, в 2,4 раза - в Чугуевском, в 2,3 раза - в Михайловском.

Однако в 20 городах и муниципальных образованиях было отмечено снижение объемов строительства жилых домов. Например, Находка и Уссурийск в 2006 г. сократили ввод примерно на четверть. А самое большое отставание отмечено в Лазовском районе - всего 11,4% от уровня предыдущего года. В этом же районе оказался и самый низкий показатель по "квадратам" - всего 178.