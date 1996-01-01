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Фальшивая шуба
- Собираюсь весной, пока еще не сезон и цены соответственно ниже, поехать за шубой в Суйфэньхэ. Но боюсь "пролететь" с качеством. Моя знакомая уже обожглась - ей шубы хватило на один сезон, на следующую зиму "норка" поползла... Подскажите, как правильно выбирать шубу.
Ответ на этот вопрос "ЗР" отправился искать в меховой салон "Минк". Вот, что нам рассказали эксперты по меху.
- К сожалению, некачественные китайские шубы - явление довольно распространенное, причем они практически не поддаются реставрации. Дело в том, что дешевые китайские меховые изделия производятся из бракованного меха. Во всем мире производители шуб покупают мех на пушных аукционах. Поэтому шуба из качественной норки стоит около 3 тыс. долларов. Когда изделие покупается в Китае за 1 000 долларов, оно, как правило, имеет скрытые дефекты. Они могут быть разными: низкого качества подпушка, сильно растянутая мездра, плохой пошив из-за некачественных лекал и так далее. Причин много и в каждой шубе они могут быть индивидуальными. Практика показала, что китайской шубы хватает обычно на один-два сезона.
Однако это не относится к качественным дорогим шубам. Даже в Китае они стоят около 3-5 тыс. долларов. В магазинах, где они реализуются, дается гарантия. Если ее нет, от покупки лучше отказаться. Это касается как российских магазинов, так и салонов за рубежом. Недавно к нам обратилась женщина - она купила в магазине шубу, которую ей выдавали за итальянскую. Мы проверили, а она оказалась китайской, да еще и неважного качества. Женщина даже расплакалась, ведь она заплатила как за итальянскую...
Правда, сегодня более актуальна проблема меховых подделок. Технологии выделки меха сильно шагнули вперед. При соответствующей выделке за мех норки могут выдавать более дешевого зверя - куницу, кролика, кошку. Причем, подделку под норку неспециалисту отличить практически не возможно. Норка сегодня щипанная, стриженная, крашеная. И что вам продают большой вопрос, особенно, если изделие покупается на рынках. Например, в Китае в последнее время часто вместо норки покупают кролика "Рекса". Он достаточно большой, с хорошим густым мехом. При соответствующей обработке из него получается почти "натуральная" норка.
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