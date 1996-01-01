Владивосток превратится в Венецию?

- В связи с такими глобальными видами на островные территории хочу поинтересоваться: как наши архитекторы предлагают решать вопрос о сообщении этих территорий с "большой землей"?

На вопрос читателя отвечает главный архитектор мастерской генпланов ОАО "Приморгражданпроект", советник Российской академии архитектуры и строительных наук Ирина САМОЙЛЕНКО:

- Транспортная схема - это основа проектных решений. Генпланом Владивостока предусмотрено создание единой улично-дорожной сети Владивостока, островов Русский, Попова и пешеходно-транспортной связи между о. Попова и о. Рейнеке.

Это решается созданием двух мостовых переходов через пролив Босфор Восточный: с п-ова Шкота на о. Елены и с п-ова Назимова на м. Новосильского.

Через б. Новик, глубоко рассекающую о. Русский, заложено строительство мостов: с о. Елены на Подножье и с п-ова Саперный на м. Экипажный. С о. Русский на о. Попова через пролив Старка предусматривается строительство низководного автодорожного моста.

С о. Попова (м. Ликандера) на о. Рейнеке через мелководный пролив предлагается построить пешеходный мост с возможностью проезда легкового автотранспорта. По периметру о. Русский создается кольцо автомагистрали городского значения. По направлению к о. Попова пройдет магистраль районного значения.

На о. Попова сохраняется имеющаяся дорожная сеть. Кроме того, новая магистраль пройдет напрямую от мостового перехода к поселку на бухте Западная. Дополнительным элементом этой сети является подход к м. Ликандера для создания пешеходно-транспортного перехода на о. Рейнеке.

На о. Рейнеке предусматривается обустройство существующих пешеходных троп в рекреационные зоны с возможностью проезда по ним кареты "скорой помощи".